巴奧／體操男子全能 中國張博恒摘銀 高顏值衝上熱搜

7月31日在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中，中國選手張博恒獲得亞軍。(新華社)

北京時間8月1日凌晨進行的巴黎奧運 體操男子全能決賽，中國運動員張博恒以0.233分些微差距獲銀牌，28歲的中國隊老將肖若騰則獲得銅牌。張博恒賽後和網友合影時一句「銀牌就不掏出來了」瞬間衝上熱搜第一，網友們紛紛鼓勵他：「你的銀牌比金牌更耀眼」。而高顏值的張博恒也紅到日本 ，有日本網友稱張博恒帥到讓自己「安靜許久的心臟再次被狠狠地刺激」。

據廣州日報報導，巴黎奧運體操男子個人全能決賽，由日本選手岡慎之助以86.832分奪冠，張博恒以86.599分奪得銀牌，肖若騰奪銅牌。這也是第一次有兩位中國男選手同時站上全能領獎台。賽後有網友偶遇張博恒和肖若騰，提出想掂量下獎牌的重量，張博恒說「銀牌就不掏了吧」，讓無數網友為之心碎，紛紛安慰他。

奧運冠軍陳一冰發文表示，他倆已竭盡全力了。體操奧運冠軍劉璇也發文表示，「張博恒和肖若騰，真的為你們驕傲」。張博恒媽媽賽後落淚說：「太不容易了，作為媽媽我特別心疼，在我心裡他是最棒的。」

新華社也評論稱，比金牌更珍貴的，是不屈的鬥志；比獲勝更有力量的，是不敗的精神。賽場上努力過、拼搏過的你們，都是我們的驕傲。

決賽中，張博恒在第一項自由操上出現了較為嚴重的失誤，僅獲13.233分，排名一度掉至第15名。可張博恒沒有放棄，決勝的最後一項單槓完成了難度分高達6.5分的成套，但出現了失誤，只得到14.633分。最終以0.233分之差獲得亞軍。

張博恒坦言，自己在賽前一天沒有進食，還吃了一顆止疼藥，上場之前身體不適。不過他說：「這都不是主要的，比賽就是這樣，就像人生。」

比起24歲的張博恒，這場比賽對28歲、滿身傷病的肖若騰來說則更為不易。肖若騰在自由體操、吊環、跳馬、單槓四項全部超出資格賽分數。頂著打「封閉」的肩傷，肖若騰在決賽將吊環、單槓成套起評分分別提升0.2、0.4分。肖若騰在賽後表示，「比完想流淚」、「上場之前，把它當作奧運會場上個人全能比賽中的最後一場」。

另外據和訊報導，張博恒以其出眾的顏值，近日在日本網友中引起了廣泛討論。「張博恒太帥了」這樣的聲音在網路上不絕於耳，甚至有日本網友說：「安靜許久的心臟再次被狠狠地刺激。」