巴奧／男50米步槍三姿 中國劉宇坤摘金 甩掉「千年老二」稱號

8月1日，巴黎奧運會射擊男子50米步槍三姿決賽上，中國隊選手劉宇坤奪冠。(中新社)

中國射擊在巴黎奧運 會上展現強大的實力，在男子步槍三姿決賽中，劉宇坤甩掉「千年老二」的稱號，以穩定的發揮後來居上，幫助中國射擊隊拿下本屆賽事的第四金。

澎湃新聞報導，此前的資格賽中，中國選手劉宇坤就表現不俗，以594環的成績創下該項目資格賽的奧運紀錄，位列資格賽第一晉級決賽。另一名中國選手杜林澍發揮欠佳，以588環的成績位列第16，止步資格賽。

1日的男子步槍三姿決賽中，劉宇坤在第一個跪姿結束後排名第二，落後第一名1.3環；第二個臥姿，劉宇坤表現平穩，縮小差距，以0.6環的劣勢繼續排名第二；最後一個站姿，劉宇坤頂住壓力，倒數第二槍分更是出10.9環，最終以463.6環的總成績名列第一，領先亞軍2.3環。烏克蘭 選手和印度 選手分列二、三位。

搜狐體育報導，賽後劉宇坤對於自己本場比賽的表現並不滿意，他認為雖然拿了冠軍，但整體水平和平時訓練水平相比，還是比較低的；「回去之後還要好好總結」，劉宇坤說：「看看以後在重大比賽中如何更好地控制緊張情緒，能夠打出接近訓練水平的發揮。」

澎湃新聞報導，劉宇坤2016年先後獲得亞錦賽個人冠軍、團體賽冠軍以及全國錦標賽冠軍，入選國家隊，頂著冠軍光環踏上2017年天津全運會，但以0.3環之差遺憾抱銀。2021年劉宇坤迫切想在十四運會上證明自己，然而再次與金牌失之交臂，以0.1環的微弱差距收穫第二面全運會銀牌。當時接受採訪時，劉宇坤很坦然地面對「千年老二」這個稱號，「你發揮出色時，對手會比你更出色。明明打到一個可以拿冠軍的總環數，結果發現對手超常發揮，還是排在你前面。」