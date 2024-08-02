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巴奧／中國張雨霏帶病上場 200米蝶泳摘銅牌

中國新聞組／北京2日電
巴黎奧運會游泳女子200米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏收穫一枚銅牌。(取材自澎湃新聞)
巴黎奧運會游泳女子200米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏收穫一枚銅牌。(取材自澎湃新聞)

北京時間8月2日凌晨，巴黎奧運會游泳女子200米蝶泳決賽中，1日出現發燒情況的中國選手張雨霏拚盡全力，最終獲得第三，收穫一枚銅牌。

澎湃新聞報導，值得一提的是，在該項目選手亮相時，電視鏡頭下的張雨霏臉色發白，看上去令人心疼，儘管如此，賽前，張雨霏在與中國游泳隊商量後，仍然選擇出戰200米蝶泳的決賽，並在決賽中遊出了2分05秒09的佳績，拚到了一枚銅牌。

在該項目的預賽中，張雨霏遊出了2分06秒55的計時，以預賽第一的身分晉級準決賽。準決賽中，張雨霏遊出2分06秒09，總成績排名第3晉級決賽。

據報導，本項目的世界紀錄由中國選手劉子歌在2009年創造，成績為2分01秒81，奧運紀錄則由張雨霏在東京奧運會上創造，成績為2分03秒86。張雨霏賽後說：「整個人有點不清楚，腿軟的反應又上來了，半決賽成績比自己想像的要好，甚至以為進不去決賽呢。」張雨霏直言，如果可以的話，會再眺望一下領獎台。

此前，在女子100米蝶泳決賽中，張雨霏已經收穫了一枚銅牌。

網易體育報導，本屆奧運會，張雨霏在身體有恙的情況下已收穫100米蝶泳、200米蝶泳、女子4x100米自由泳接力三枚銅牌。

巴黎奧運會游泳女子200米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏收穫一枚銅牌。(取材自澎湃新...
巴黎奧運會游泳女子200米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏收穫一枚銅牌。(取材自澎湃新聞)

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