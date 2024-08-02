巴奧／鄭欽文女單拍落球后爭金 ﻿中網新猷 楊家玉女20公里競走奪冠

在巴黎奧運網球項目女子單打半決賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝波蘭選手斯維亞特克，晉級決賽。(美聯社)

巴黎奧運 網球女單四強賽，中國選手鄭欽文以2：0打敗「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），超越名將李娜在2008年北京奧運獲得網球女單第四名的成續，創下中國網球在奧運單打項目的歷史最佳戰績；同日舉行的網球混雙四強賽，中國組合張之臻/王欣瑜攜手出戰擊退荷蘭組合晉級混雙決賽，也創下該項有史最佳成績，中國網球一日兩創歷史新猷。另外，女子20公里競走決賽，中國選手楊家玉奪金。

上觀新聞報導，斯威雅蒂是五屆大滿貫女單冠軍，在兩人先前的職業生涯中，總共有過六次交手，鄭欽文未曾取得過一場勝利。在這樣不利的情況下，鄭欽文加洛斯的紅土場上演奇蹟，以6：2、7：5的比分乾脆利落地擊敗對手，職業生涯首次出戰奧運就闖入女單決賽賽。

8月1日，中國選手鄭欽文在比賽中慶祝得分。(新華社)

鄭欽文連續上演逆轉好戲；第三輪對陣美國選手納瓦洛（Emma Navarro），鄭欽文在首盤落敗，第二盤一度3：5落後的情況下絕地逆轉，連扳兩盤闖進八強。

八強賽鄭欽文又書寫後來居上的劇本；對陣前世界第一、三屆大滿貫冠軍、里約奧運女單亞軍德國 選手科貝爾，她在首盤失利且決勝盤1：4落後的情況下完成逆襲。進入四強後，鄭欽文就已經追平了李娜創造的中國女網奧運女單最佳戰績。進入決賽，無論最後能否帶走金牌，鄭欽文都已經創造中國網球新的歷史。

至於混雙比賽，原本是張之臻和鄭欽文搭檔出戰，但是由於奧運賽程積壓，且鄭欽文在單打比賽中消耗過大，張之臻/鄭欽文組合決定退賽，曾在法網 拿到過女雙冠軍的王欣瑜臨危受命，和張之臻臨時組成搭檔。

令人驚喜的是，這對剛剛組成的混雙組合在賽場上打出令人眼前一亮的表現，第二輪搶十險勝2號種子之後，闖進混雙四強，也為中國網球選手在奧運比賽寫下新里程碑。