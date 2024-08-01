中華隊吳詩儀晉4強 拳擊銅牌起跳 奧運盼復仇爭金

拳擊女將吳詩儀（右）勝出，確定在巴黎奧運拿到獎牌。(特派記者季相儒／攝影)

中華台北代表團確定有第一面獎牌了，吳詩儀7月31日在巴黎奧運 拳擊賽女子60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），順利取得4強門票，至少可以保住銅牌，最終目標當然是奪下金牌。奧運拳擊賽沒有銅牌戰，只要打進4強，基本就是保底銅牌。

吳詩儀在2019年亞洲錦標賽奪下銀牌、2022年亞錦賽銅牌，東京奧運 止步16強，去年杭州亞運 獲得銅牌，同時取得巴黎奧運參賽權，即將到手的奧運獎牌將是個人最高榮耀。

吳詩儀在8強賽第1回合分數落後，接下來兩回合掌握較多攻勢，最後逆轉戰局，中華台北代表團獎牌確開張。她說：「當下不是想些後面會不會拿獎牌的問題，真的想打好比賽，不想輸給對方。」

面對奧運這麼大的舞台，吳詩儀表示，無形中會有壓力，畢竟對自己有期待，謝謝大家，也希望大家繼續關注體育，後面還有很多選手，這不是結束，而是另一個開始。

吳詩儀賽後被問到獎牌升級的問題，用很肯定的語氣說：「一定的！努力這麼久，上台拿出最佳表現，不管結果如何，會把這些化成很好的經驗繼續下去。」

吳詩儀在60公斤級首戰以5：0擊敗南韓好手、2018年雅加達亞運金牌吳妍智，第2戰對手奈及利亞女將奧岡塞米洛爾（Cynthia Ogunsemilore）違反禁藥規定遭禁賽，她直接晉級8強戰擊敗帕拉修斯，3日的4強賽，將和大陸好手楊文璐交手。

奧運拳擊賽女子組賽事從2012年倫敦奧運起登場，中華隊首面獎牌是3年前東京奧運，黃筱雯奪下歷史性銅牌，吳詩儀當時止步16強，本屆賽事至少已有銅牌，也是中華代表團首面獎牌。