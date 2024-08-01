我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

巴奧／水質達標 塞納河鐵人三項登場 英國華裔選手余力生摘金

記者胡玉立／綜合報導
曾擔心連日大雨導致塞納河細菌含量升高、水質不宜游泳的奧運鐵人三項運動選手，31日上午甩開擔憂，在主辦方宣布水質可安全游泳後，跳入塞納河。(美聯社)
曾擔心連日大雨導致塞納河細菌含量升高、水質不宜游泳的奧運鐵人三項運動選手，31日上午甩開擔憂，在主辦方宣布水質可安全游泳後，跳入塞納河。(美聯社)

曾擔心連日大雨導致塞納河細菌含量升高、水質不宜游泳的奧運鐵人三項運動選手，31日上午終於拋開擔憂，在主辦方宣布水質可安全游泳後，跳入塞納河。在眾人夾道歡呼下，英國華裔選手余力生(Alex Yee)以總時長1小時43分33秒奪得男子金牌，女子金牌得主是法國選手博格蘭(Cassandre Beaugrand)。

鐵人三項賽事游泳部分，按照計畫在亞歷山大三世橋舉行，對巴黎、奧運主辦方和選手來說，都是大事。官方斥資14億歐元(約合15億美元)清理改善長期受污染的塞納河，並堅信鐵人三項游泳和馬拉松泳賽可以安全舉行。

儘管26日和27日的降雨一度影響河水水質，但官方31日一早欣喜宣布，最新水測試顯示塞納河水質達標。

巴奧運籌備委員會主席埃斯坦格(Tony Estanguet)說道：「太神奇了！明年起，巴黎人就能在塞納河游泳，這是非常重要的遺產。」巴黎計畫2025年在塞納河水域開放公共泳池。

「我們辦到了！」法國總統馬克宏(Emmanuel Macron) 也在X平台宣布：「受益於巨額投資，我們在短短四年內實現了100年來不可能實現的目標：塞納河現在可以游泳了。」

男子組與女子組鐵人三項選手先後在全長一哩的塞納河游兩圈後，跳上自行車，在巴黎街道進行長25哩自行車賽，最後以6.2哩賽跑結束。

女子金牌博格蘭表示，她對於在塞納河游泳不是很擔心，「我們去年就游過，沒人生病，所以我相信今天可以游泳，不游就太可惜了。」去年8月奧運鐵人三項選手曾在塞納河舉行測試賽。

男子冠軍余力生說，當籌委會說條件安全，運動員必須相信他們，「我相信我們會在適當時候知道這是否正確」。

每日水質測試主要是測量糞便細菌大腸桿菌含量；主辦單位表示，在做出是否游泳決定前21個半小時會採集水樣本。30日凌晨樣本顯示其濃度在488至770之間。巴黎奧運會發言人安娜德康(Anne Descamps)表示，「我們嚴格遵循世界鐵人三項賽事流程規定，結果非常正面，可以展開賽事」。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 馬克宏 投資

上一則

巴奧／奪牌渺茫、費用太高 越南沒轉播奧運

下一則

巴奧／連2屆男女金牌 日本為何能成為「滑板大國」？

延伸閱讀

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮：曾問鏡中的人是誰
巴奧／超炫動作 鄧雅文自由式小輪車奪冠

巴奧／超炫動作 鄧雅文自由式小輪車奪冠
巴奧／美女飛魚雷德基是外國選手惡夢 擔心落後一大圈

巴奧／美女飛魚雷德基是外國選手惡夢 擔心落後一大圈
巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄

巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄
巴奧╱記者手記：塞納河 奧運選手想說愛你不容易？

巴奧╱記者手記：塞納河 奧運選手想說愛你不容易？
巴奧游泳╱男子100公尺自由式 中國潘展樂破紀錄奪金

巴奧游泳╱男子100公尺自由式 中國潘展樂破紀錄奪金

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金