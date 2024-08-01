巴奧／水質達標 塞納河鐵人三項登場 英國華裔選手余力生摘金

曾擔心連日大雨導致塞納河細菌含量升高、水質不宜游泳的奧運鐵人三項運動選手，31日上午甩開擔憂，在主辦方宣布水質可安全游泳後，跳入塞納河。(美聯社)

曾擔心連日大雨導致塞納河細菌含量升高、水質不宜游泳的奧運鐵人三項運動選手，31日上午終於拋開擔憂，在主辦方宣布水質可安全游泳後，跳入塞納河。在眾人夾道歡呼下，英國華裔選手余力生(Alex Yee)以總時長1小時43分33秒奪得男子金牌，女子金牌得主是法國選手博格蘭(Cassandre Beaugrand)。

鐵人三項賽事游泳部分，按照計畫在亞歷山大三世橋舉行，對巴黎、奧運主辦方和選手來說，都是大事。官方斥資14億歐元(約合15億美元)清理改善長期受污染的塞納河，並堅信鐵人三項游泳和馬拉松泳賽可以安全舉行。

儘管26日和27日的降雨一度影響河水水質，但官方31日一早欣喜宣布，最新水測試顯示塞納河水質達標。

巴奧運籌備委員會主席埃斯坦格(Tony Estanguet)說道：「太神奇了！明年起，巴黎人就能在塞納河游泳，這是非常重要的遺產。」巴黎計畫2025年在塞納河水域開放公共泳池。

「我們辦到了！」法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 也在X平台宣布：「受益於巨額投資 ，我們在短短四年內實現了100年來不可能實現的目標：塞納河現在可以游泳了。」

男子組與女子組鐵人三項選手先後在全長一哩的塞納河游兩圈後，跳上自行車，在巴黎街道進行長25哩自行車賽，最後以6.2哩賽跑結束。

女子金牌博格蘭表示，她對於在塞納河游泳不是很擔心，「我們去年就游過，沒人生病，所以我相信今天可以游泳，不游就太可惜了。」去年8月奧運鐵人三項選手曾在塞納河舉行測試賽。

男子冠軍余力生說，當籌委會說條件安全，運動員必須相信他們，「我相信我們會在適當時候知道這是否正確」。

每日水質測試主要是測量糞便細菌大腸桿菌含量；主辦單位表示，在做出是否游泳決定前21個半小時會採集水樣本。30日凌晨樣本顯示其濃度在488至770之間。巴黎奧運 會發言人安娜德康(Anne Descamps)表示，「我們嚴格遵循世界鐵人三項賽事流程規定，結果非常正面，可以展開賽事」。