巴奧╱美國女飛魚雷德基1500公尺自由泳奪金

美國「女飛魚」雷德基輕鬆取得女子1500公尺自由泳金牌，八面奧運金牌已平了世界紀錄，金牌數還可望增加。（路透）

美國奧運代表隊「女飛魚」凱蒂．雷德基 （Katie Ledecky）31日在女子1500米自由泳項目輕鬆蟬連冠軍，並以15分30.02秒打破她自己2021年在東京創下的奧運紀錄。現年27歲的雷德基迄今贏得12面奧運獎牌，其中8面金牌，已打平美國女性獲最多奧運獎牌和金牌紀錄，還可望繼續增加。

同日，美國華裔女泳將簡愛（Torri Huske）在女子100米自由泳決賽，以52.29秒奪得銀牌；落後金牌得主瑞典 五屆奧運選手舍斯特羅姆 (Sarah Sjöström) 僅0.13秒。

雷德基與珍妮·湯普森 (Jenny Thompson) 並列為獲得金牌最多的美國女性；她另與湯普森、娜塔莉·考夫林（Natalie Coughlin）和達拉·托雷斯（ Dara Torres）並列為獲得最多奧運獎牌的美國女泳將。

美國女泳將雷德基31日勇得1500公尺自由泳冠軍，她是以15分30.02秒成績摘金並刷新奧運紀錄。（新華社）

談到自己締造的歷史紀錄，雷德基說：「我盡量不去想太多歷史或任何那一類的事，但我知道那些名字，那些人與我同在，他們是打從我第一次開始游泳就很尊敬的泳將。能夠與他們相提並論，就是一種榮幸。」

1500米自由式長泳是從2021年東京奧運 開始納入的新項目，雷德基從比賽一開始就領先、穩步拉開距離；今年情況也與三年前的比賽類似：雷德基始終遙遙領先，其他人爭奪銀牌。

雷德基最後是以15分30.02秒成績摘金並刷新奧運紀錄。銀牌得主法國選手基爾皮奇尼科娃 (Anastasiia Kirpichinikova) 落後雷德基半圈，兩人之間差距逾10秒，但她以15分40.35秒的成績登上領獎台，讓巴黎主場觀眾興奮不已。德國選手戈斯 (Isabel Gose) 以15分41.16秒獲得銅牌。

雷德基先前已在巴奧400米自由泳比賽中獲得銅牌。接下來她還有兩場比賽，分別是4x200米自由式接力賽和800米自由泳賽事。

雷德基在1500米泳賽中始終保持不敗紀錄，迄今已贏得5個世界冠軍。除了拿到2021東京奧運1500米自由泳項目首面奧運金牌，她還是1500米世界紀錄保持人，6度打破世界紀錄，創下20個最快成績紀錄。巴黎奧運是雷德基參加的第四屆奧運會。