巴奧／超炫動作 中國選手鄧雅文自由式小輪車奪冠

7月31日，冠軍鄧雅文在頒獎儀式上。(新華社)

中國選手鄧雅文7月31日在巴黎奧運 女子自由式小輪車公園賽決賽中，兩輪比賽均表現出色，最終以92.60分成績在9名參賽者中排名第一，為中國自由式小輪車隊贏得奧運史上首枚金牌。這是中國代表團在本屆奧運第八枚金牌，也是本屆奧運四川選手獲得的首枚金牌。

澎湃新聞報導，在隊友孫佳琪兩輪都摔車的壓力下，在首輪比賽中，鄧雅文就以平穩的技術發揮和超炫的動作拿下92.50分，第二輪，她更是以一套連貫性極佳的難度動作拿到92.60分。

華西都市報報導，「今天最大的對手還是自己。我賽前就想著先把自己的事情做好，專注於自己的比賽。」鄧雅文說，「小輪車是一項極限運動，訓練很辛苦，但當你享受到成功後的喜悅，你會覺得一切付出都是值得的。」

2005年出生的鄧雅文，八歲時進入瀘州市業餘體校田徑隊訓練。2017年，隨著自由式小輪車成為東京奧運正式比賽項目，正在跨界選材的小輪車教練發來邀約。「就在我準備去標槍隊的時候，家人來電讓我去成都練小輪車。」左腳腳趾骨折、右肩膀反覆脫臼…從接觸這個計畫開始，鄧雅文不知在賽道上摔倒過多少次。

鄧雅文的奧運之旅其實很不順，在衝刺巴黎奧運資格的上海站比賽中，鄧雅文第二輪剛開始階段做360轉體三圈轉把這個高難度動作時，出現失誤摔倒在地，有些懊悔的她流下傷心的淚水。

進入小輪車隊一年後，鄧雅文就先後在中國BMX自由式聯賽上獲得許多榮譽，後來，更是在2021年全運會上奪得自由式小輪車賽女子組亞軍。2023年10月，鄧雅文也贏得2023UCI自由式小輪車公園賽世界盃 中國巴中站冠軍。