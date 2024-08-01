巴奧／領先43.20分 陳芋汐、全紅嬋女雙10米台跳水摘金

2024年巴黎奧運跳水女子花式10公尺跳台決賽。(路透)

「水花消失術」再現江湖。北京時間7月31日，在巴黎奧運 女子雙人10米跳台跳水決賽中，由合陳芋汐與全紅嬋組成的中國跳水「夢之隊」，以359.10分高分，領先第二名43.20分的巨大優勢奪得金牌。這也是全紅嬋職業生涯首枚奧運會雙人10米台金牌，陳芋汐則是此項目的衛冕冠軍。陳芋汐、全紅嬋輕鬆實現女子雙人10米台世界大賽 大滿貫。

據新京報報導，如果說跳水是中國體育的王牌項目，女子雙人10公尺台是「王中王」。三年前的東京奧運 會，中國跳水隊派出陳芋汐、張家齊參賽，兩人分別只有15歲、17歲，均是首次參加奧運會，但她們頂住壓力，以363.78分輕鬆奪冠。兩人當時均說：「戰無不勝是拚出來的。」

到了巴黎奧運會，18歲的陳芋汐身邊的搭檔換成17歲的全紅嬋，身經百戰的兩人依舊沒有讓女子雙人10米台金牌旁落，幫助中國跳水隊實現該項目奧運會7連冠。

「我和小紅（全紅嬋）是姊妹，是朋友。我們一起成長、彼此激勵，向全世界展示中國隊的實力和魅力。」陳芋汐曾這麼形容她與全紅嬋的關係。東京奧運，全紅嬋獲女子10米台冠軍，陳芋汐居亞軍。進入巴黎奧運後，兩人繼續在單人項目良性競爭的同時，也成為雙人項目搭檔，過去三年未嘗一敗，橫掃各大賽事最高領獎台。在巴黎奧運，兩輕鬆實現女子雙人10米台世界大賽大滿貫。

據文匯報報導，陳芋汐衛冕靠自律。出身體育世家的她有令人羨慕的天賦，和極度的自律自強。據啟蒙教練金曉峰介紹，幼時的陳芋汐是一個很要強的孩子，且學動作很快，而且不太喜歡一個動作做很多遍。

全紅嬋則克服「變大人」。三年前在東京奧運奪冠後，全紅嬋在廣東跳水隊的省隊教練何威儀曾表示，巴黎奧運周期，她面臨的最大挑戰是如何跨過身體發育關。「此次在巴黎奧運奪得雙人項目金牌，說明她成功邁過了這道關卡。過去三年，她為此付出了很多，展現出了堅韌的毅力，我都很佩服她。」何威儀說。

何威儀說：「難能可貴的是，全紅嬋在身高和體重上都保持比較穩定的數值，比如，她的體重基本保持在40.5公斤左右，這對穩定發揮十分重要。可以說，全紅嬋長大了，大姑娘成熟了。」