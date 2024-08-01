我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

巴奧／領先43.20分 陳芋汐、全紅嬋女雙10米台跳水摘金

中國新聞組／北京1日電
2024年巴黎奧運跳水女子花式10公尺跳台決賽。(路透)
2024年巴黎奧運跳水女子花式10公尺跳台決賽。(路透)

「水花消失術」再現江湖。北京時間7月31日，在巴黎奧運女子雙人10米跳台跳水決賽中，由合陳芋汐與全紅嬋組成的中國跳水「夢之隊」，以359.10分高分，領先第二名43.20分的巨大優勢奪得金牌。這也是全紅嬋職業生涯首枚奧運會雙人10米台金牌，陳芋汐則是此項目的衛冕冠軍。陳芋汐、全紅嬋輕鬆實現女子雙人10米台世界大賽大滿貫。

據新京報報導，如果說跳水是中國體育的王牌項目，女子雙人10公尺台是「王中王」。三年前的東京奧運會，中國跳水隊派出陳芋汐、張家齊參賽，兩人分別只有15歲、17歲，均是首次參加奧運會，但她們頂住壓力，以363.78分輕鬆奪冠。兩人當時均說：「戰無不勝是拚出來的。」

到了巴黎奧運會，18歲的陳芋汐身邊的搭檔換成17歲的全紅嬋，身經百戰的兩人依舊沒有讓女子雙人10米台金牌旁落，幫助中國跳水隊實現該項目奧運會7連冠。

「我和小紅（全紅嬋）是姊妹，是朋友。我們一起成長、彼此激勵，向全世界展示中國隊的實力和魅力。」陳芋汐曾這麼形容她與全紅嬋的關係。東京奧運，全紅嬋獲女子10米台冠軍，陳芋汐居亞軍。進入巴黎奧運後，兩人繼續在單人項目良性競爭的同時，也成為雙人項目搭檔，過去三年未嘗一敗，橫掃各大賽事最高領獎台。在巴黎奧運，兩輕鬆實現女子雙人10米台世界大賽大滿貫。

據文匯報報導，陳芋汐衛冕靠自律。出身體育世家的她有令人羨慕的天賦，和極度的自律自強。據啟蒙教練金曉峰介紹，幼時的陳芋汐是一個很要強的孩子，且學動作很快，而且不太喜歡一個動作做很多遍。

全紅嬋則克服「變大人」。三年前在東京奧運奪冠後，全紅嬋在廣東跳水隊的省隊教練何威儀曾表示，巴黎奧運周期，她面臨的最大挑戰是如何跨過身體發育關。「此次在巴黎奧運奪得雙人項目金牌，說明她成功邁過了這道關卡。過去三年，她為此付出了很多，展現出了堅韌的毅力，我都很佩服她。」何威儀說。

何威儀說：「難能可貴的是，全紅嬋在身高和體重上都保持比較穩定的數值，比如，她的體重基本保持在40.5公斤左右，這對穩定發揮十分重要。可以說，全紅嬋長大了，大姑娘成熟了。」

對於全紅嬋接下來的比賽和未來的職業生涯，何威儀說，良好的心態、穩定的高水平發揮，有利於職業生涯的進一步進階。在這方面，陳芋汐以及之前的多位調試前輩，是她的榜樣。

2024年巴黎奧運跳水女子花式10公尺跳台決賽後，中國金牌得主陳芋汐與全紅嬋擁抱...
2024年巴黎奧運跳水女子花式10公尺跳台決賽後，中國金牌得主陳芋汐與全紅嬋擁抱。(新華社)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 東京奧運 世界大賽

上一則

巴奧╱美國女飛魚雷德基1500公尺自由泳奪金

下一則

巴奧／桌球混雙兩韓奪牌 頒獎台同框照罕見團結

延伸閱讀

巴奧／中國跳水奪金 全紅嬋父親：希望她輕鬆、自由地發揮

巴奧／中國跳水奪金 全紅嬋父親：希望她輕鬆、自由地發揮
巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄

巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄
巴奧╱記者手記：塞納河 奧運選手想說愛你不容易？

巴奧╱記者手記：塞納河 奧運選手想說愛你不容易？
巴奧╱谷愛凌遇見跳台雙姝：我和她們感同身受

巴奧╱谷愛凌遇見跳台雙姝：我和她們感同身受
巴奧網球／高芙女雙再爆冷落馬 謝淑薇8強碰捷克組合

巴奧網球／高芙女雙再爆冷落馬 謝淑薇8強碰捷克組合
越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播

越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金