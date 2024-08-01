巴奧／看不起我們的都拿下… 潘展樂男百米自由泳奪中國游泳首金

巴黎奧運游泳男子100米自由泳決賽中，中國選手潘展樂以46秒40的成績打破世界紀錄，奪得金牌。 （中新社）

中國19歲游泳選手潘展樂今天清晨在巴黎奧運 男子100米自由泳決賽中，以46秒40贏得冠軍，這是此次奧運中，中國游泳的首金，也是泳池內產生的第一項世界紀錄。「飛魚」潘展樂在賽後說，賽前他和澳洲 選手查馬斯打招呼被無視，美國選手亞歷克西還故意往教練身上濺水花，「感覺有點看不起我們」，如今終於「一雪前恥」，「今天終於把他們所有人都拿下了」。

綜合報導，北京時間8月1日凌晨，男子100公尺自由式決賽，潘展樂以打破世界紀錄的46秒40奪金。這是中國代表團本屆奧運的第九金。潘展樂以0.62的反應領跑，並在第一個50米強勢排名第一，轉身後持續領跑，在最後衝刺加快速度後，以領先對手一秒多成績創造新世界紀錄。

潘展樂賽後說：「一雪前恥！之前我們第一天4×100自接，我在下面跟澳洲的查馬斯打招呼，他一點都不理我，包括美國隊的亞歷克西。我們訓練的時候教練在岸上，他滾翻直接往教練身上濺水花，感覺有點看不起我們。」

隨後，潘展樂說：「今天終於把他們所有人都拿下了，而且在這麼難游的池子裡打破世界紀錄，真的是非常好的一個表現，拿了一個很棒的開門紅。」

中國游泳隊近來頻繁藥檢等報導不斷，巴黎奧運前四天賽程僅收獲兩銀兩銅，潘展樂決賽成績比第二名查馬斯快了一秒左右，這在百米自由泳賽中是大差距。他說：「憋著一口氣吧，我不是一個人在戰鬥，背後是強大的中國隊，再加上我們國家這麼多人。大家的期望，在我下水的前一刻我感受到了。」

賽後頒獎儀式上，現場播報宣布潘展樂獲得金牌時，觀眾爆發出了歡呼聲。被潘展樂稱「被無視」、獲第二的澳州選手查馬斯，這次在領獎台上主動伸手與潘展樂互動並表達祝賀。

潘展樂奪金並破世界紀錄成績今天在中國網路上刷屏，中國網民紛紛留言，「潘展樂用優異表現擊潰了外界的質疑，也贏得了國外觀眾和運動員的認可，全世界為潘展樂而歡呼，潘展樂為中國游泳隊正名」、「送他們一根全新的線慢慢追」、「太牛了，太解氣啦」、「大將風範！潘展樂百自唯一真神」、「真正的高手不會受任何因素影響」、「實力贏得尊重」。

據潮新聞報導，潘展樂於2004年8月4日出生於浙江溫州市，四歲被溫州少年游泳學校的葉信相中進行游泳訓練。葉信說，潘展樂從小訓練就不怕苦、不怕累，唯獨怕教練不讓訓練。潘展樂爺爺說，潘展樂「就是有這麽一股不服輸的勁頭」，他曾說「沒有世界紀錄不配叫『飛魚』。我的世界紀錄，你可以期待」。

根據賽程安排，潘展樂接下來還將參加男子50米自由泳等項目的比賽。