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巴奧／女足8強出爐 加拿大「挺過扣分」3連勝驚險晉級

新華社／巴黎31日電
加拿大女足晉級八強。(美聯社)
加拿大女足晉級八強。(美聯社)

2024年巴黎奧運女足小組賽31日全部結束，被扣6分的衛冕冠軍加拿大隊憑藉一波三連勝驚險晉級。

奧運女足12支球隊被分為三個小組，每組前兩名和兩個成績最好的第三名晉級八強。此前國際足聯宣布，由於使用無人機拍攝紐西蘭隊訓練，加拿大隊在巴黎奧運小組賽中被扣除6分，主教練普里斯特曼被禁賽一年。

儘管出線之路遭遇重創，但加拿大隊在當天以1：0小勝哥倫比亞隊之後，打出一波三連勝，排名A組次席。東道主法國隊2：1戰勝紐西蘭隊，以6分摘得小組頭名，拿到3分的哥倫比亞隊同樣依靠淨勝球優勢擠掉B組的澳洲隊出線。

B組中，美國隊當天2：1戰勝澳洲隊，小組賽三戰全捷，強勢晉級。該組另外一個出線名額歸屬德國隊，她們當天4：1大勝尚比亞隊，後者零分出局。

獲得三連勝的還有C組的西班牙隊，世界冠軍憑藉下半場的兩粒進球2：0戰勝巴西隊，同組的日本隊3：1淘汰尼日利亞隊，與西班牙隊攜手出線。拿到3分的巴西隊同樣因為淨勝球關係成為成績最好的小組第三之一，搭上八強「末班車」。

八強賽將於8月3日打響，美國隊對陣日本隊，西班牙隊對陣哥倫比亞隊，加拿大隊對陣德國隊，法國隊對陣巴西隊。

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