巴奧／拳擊黃筱雯遭踩倒誤判讀秒 抱憾無緣8強

黃筱雯無緣連兩屆站上頒獎台。(巴黎奧運採訪團／攝影)

中華隊女子拳擊好手黃筱雯昨天在巴黎奧運 女子54公斤級16強賽登場，面對頭號種子保加利亞選手佩特羅娃，前兩回合打完戰成平手，黃筱雯第三回合一度占有優勢，但在倒數階段遭到對手踩腳摔坐在地，被裁判誤判讀秒，最終她也以1比4敗下陣來，無緣八強。

黃筱雯上屆東京奧運拿下銅牌，今年6月在最後一場奧運資格賽才搭上前往巴黎奧運末班車，不過調整狀況相當不錯，被列為中華隊重點奪牌選手，甚至被外媒評估有奪金實力。

首輪輕取蒙特內哥羅選手高耶科維奇後，黃筱雯昨天在16強賽碰上大會第一種子佩特羅娃，首回合在對手主動出擊下，黃筱雯一度居下風，不過第二回合隨即展開反撲，幾次攻勢都形成有效打擊，成功將戰局扳平。

第三回合黃筱雯的猛攻一度打飛佩特羅娃的護齒套，眼看勝利就將納入囊中，黃筱雯卻在倒數階段遭對手踩到腳跌坐在地，還被裁判讀秒，儘管教練劉宗泰第一時間就表示抗議，但最終黃筱雯仍因為這個關鍵判決以1比4敗下陣來，無緣八強。

劉宗泰表示，最後階段的讀秒判決對比賽影響非常大，但這也是拳擊最被詬病的地方，就是裁判機制不能提出抗議，「當我們出場時，就連地主觀眾都覺得應該是筱雯贏。不過現在也不能改變狀況，相信筱雯還不到退休 時候，她的實力在國際間也是沒有問題的。」

另外，中華隊「蝶王」王冠閎今天凌晨在巴黎奧運游泳男子蝶式200公尺準決賽登場，最終他游出1分55秒07的成績，在第一組排名第5名，準決賽總排名第11名，儘管無緣決賽，但仍是今年亞洲選手排名最佳以及中華隊選手在奧運的史上最佳排名。賽後教練黃智勇也爆料，王冠閎其實在第三趟時就一度嗆到水，不過王冠閎也表示，不想要拿這個當作藉口。

第二度站上奧運舞台的中華隊男子拳擊63.5公斤級好手賴主恩，昨天凌晨在巴黎奧運16強賽登場，面對年僅21歲的哈薩克 小將烏魯，以2比3敗下陣來，連續兩屆都在首戰就止步，不過賽後賴主恩也直言確實已經盡力。