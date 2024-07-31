巴奧／中華隊謝淑薇曹家宜網球女雙晉8強 麟洋配羽球3連勝有望晉8

「麟洋配」李洋(前)、王齊麟在巴黎奧運男雙分組賽三戰全勝。(路透)

中華羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在巴黎奧運 男雙分組賽第三戰輕鬆過關，以2比0擊敗美國隊，取得開賽三連勝，也是D組唯一不敗球隊，晉級八強機會濃厚，李洋說：「太多人覺得我們之前太好，當時可能正處顛峰，現在就是做好每一步，分組賽沒想太多，好好發揮就對了。」

「麟洋配」從三年前東京奧運 分組賽第二戰贏球後，在奧運一路保持不敗之身，今年以衛冕者的身分亮相，已經打出跨屆八連勝。

中華隊在分組賽前兩戰以2比0擊敗日本、2比1扳倒丹麥，昨天面對三連敗的美國華裔組合邱愷翔、約書亞，兩局只花31分鐘就以21比12、21比13獲勝，今天最後一戰將和中國隊劉雨辰、歐烜屹交手，「麟洋配」在東京奧運奪金時，劉雨辰是中國隊男雙成員之一。

中華隊所屬的D組被喻為「死亡之組」，各隊必須多打一場比賽變成四場，爭取八強門票形成五搶二；儘管目前處於有利地位，「麟洋配」完全不敢放鬆，王齊麟表示，當初抽籤結果很硬，情勢非常艱難，自己狀況也是時好時壞，抱著平常心比賽。

而中華網球隊「一姐」謝淑薇 搭擋20歲小將曹家宜，今天原定在巴黎奧運網球女雙第二輪出賽，由於烏克蘭組合柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）、雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）退賽，中華隊直接晉級八強。謝淑薇在2012年倫敦奧運也打進八強，生涯第二次奧運追平個人最佳紀錄。

至於「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴今天在巴黎奧運網球32強賽，不敵三年前東京奧運女雙金牌得主、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）、絲妮柯娃（Katerina Siniakova），以4：6、0：6落敗，只打一場就遭淘汰，確定是兩人最後一次在奧運搭擋。詹詠然說：「不算太大遺憾，前10個月還不知能不能打球，覺得很幸運、也很幸福，算是美夢成真。」

另外，中華隊桌球好手連傳捷報，昨天凌晨「一姊」鄭怡靜和19歲小將高承睿先挺進女單和男單16強，最晚出賽的「小林同學」林昀儒也加入晉級行列，以直落四拍下克羅埃西亞38歲老將加奇尼，讓中華隊再占一席男單16強名額。