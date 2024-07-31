巴奧／齊迎男子多向飛碟摘銀 造中國男子飛碟奧運最佳戰績

30日巴黎奧運會男子多向飛碟決賽中，中國選手齊迎獲得亞軍。(新華社)

2024年巴黎奧運 男子多向飛碟決賽30日在沙托魯射擊中心結束爭奪。中國選手齊迎在決賽第一階段兩次脫靶，第二階段的淘汰階段則四度脫靶，最後以50靶44中，不敵48中的英國希利斯獲銀牌，是中國首次在這項目獲得獎牌，同時也追平亞洲選手在奧運男子多向飛碟項目中的歷史最好排名。中國射擊隊在今屆奧運已獲三金兩銀。

搜狐體育報導，經過兩天的資格賽爭奪，中國選手齊迎以123中的總成績排第一晉級決賽，另一名中國選手于海成122中排名第8位無緣最後決賽。

決賽共有六位選手參賽，第一階段所有選手都打25個碟靶，齊迎在第5次和第19次擊發時脫靶，25靶23中排名第二，英國選手海爾斯25靶全中暫居第一，澳洲 選手威利特最先被淘汰。

隨後進入第二階段的淘汰輪階段，每五發為一組，每組結束後比較成績最差者出局，直到決出金銀牌。齊迎在第34和第35次擊發時接連脫靶，不過名次依然在第二位。

最後的獎牌爭奪戰在英國選手海爾斯、中國的齊迎和來自瓜地馬拉的布羅爾之間展開。在40次擊發過後，瓜地馬拉選手35中退出爭奪收穫一枚銅牌。齊迎與海爾斯展開金牌戰，兩人需要打十靶，在此之前海爾斯比齊迎多三中。

最終，齊迎以50靶44中奪得一枚寶貴銀牌。截至目前，中國射擊隊已經在本屆奧運收穫三金兩銀。另外，齊迎也追平了日本選手渡邊和三在1992年巴塞隆納奧運會上創造的亞洲選手在該項目上的最好排名；英國選手海爾斯則打出48中奪得金牌，奪冠成績也打破捷克名將科斯特萊茨基在東京奧運 會上創作的43中的奧運紀錄。