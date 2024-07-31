巴奧／中狂慶「莎頭組合」乒乓混雙奪金 王楚欽球拍被踩斷
儘管北韓「神祕之師」來勢洶洶，王楚欽／孫穎莎仍以4：2的差距拿下中國隊乒乓球混雙史上首枚奧運金牌，也是本次中國隊在巴黎奧運乒乓球項目上的首金，做到王楚欽賽前「用生命換回這塊金牌」的承諾。然而在享受勝利喜悅時，卻發生王楚欽球拍被奧運攝影師踩斷的意外，不論是場上的所有人和螢幕前看轉播的網友都傻了。
經過六局廝殺，「莎頭組合」最終取得奧運乒乓球混雙的最終勝利。香港文匯報報導，王楚欽用「勢均力敵」形容對手，而孫穎莎則說是「伯仲之間」。
王楚欽在賽前形容自己和孫穎莎是混雙項目上的孤勇者，「我們要抱著必勝的信念，做一個孤勇者，去衝擊這個冠軍，而不是去保，因為我們沒有拿到過這個冠軍，沒有成功的經驗，我希望我們實現這個項目上的突破。」
孫穎莎則在奪金後興奮地說：「我們做到了！雙方都發揮得非常好，我們靠著信念，靠著堅韌的意志，最後贏了下來。」
混雙決賽後，劉國梁以國際乒聯副主席的身分為兩位愛徒頒獎。他擁抱了兩人，還親暱地拍了拍王楚欽的臉。混雙主管教練肖戰則滿臉笑意，看著在場上肆意慶祝的弟子們。
但在一片歡欣時意外發生，賽後王、孫二人舉起國旗，一群記者衝上前採訪，王楚欽放在地上的球拍不小心被奧運攝影師踩斷。王楚欽當場表現不滿，還問教練：「不能舉報他嗎？」孫穎莎連忙上前安撫。
王楚欽事後對球拍被踩斷表示無奈，承認當時自己有點失控。但他也說「事情發生了也沒辦法，這就是天意，用副板也可以打比賽。」並稱對方料非故意，但認為不應該出現這種情況。
不少網友透過轉播看到畫面表示氣憤，「這麽有紀念意義的拍子給他們踩斷了，真是醉了」，有人認為教練應該親自或者監督人把球拍收好。但更多網友擔心慣用球拍被踩斷會影響王楚欽之後男單及男子團體賽事表現，「誰踩的？這麽不小心，難道不知道這對於運動員來說有多重要嗎」、「雖說有副拍，但也壞心情」。
上一則
巴奧／體操女王拜爾絲帶傷強勢回歸 為美國更為自己
下一則
FB留言