巴奧／中狂慶「莎頭組合」乒乓混雙奪金 王楚欽球拍被踩斷

30日在巴黎奧運會乒乓球混合雙打決賽中，中國組合王楚欽/孫穎莎4-2戰勝北韓組合，奪得金牌。（中通社）

儘管北韓 「神祕之師」來勢洶洶，王楚欽／孫穎莎仍以4：2的差距拿下中國隊乒乓球混雙史上首枚奧運金牌，也是本次中國隊在巴黎奧運 乒乓球項目上的首金，做到王楚欽賽前「用生命換回這塊金牌」的承諾。然而在享受勝利喜悅時，卻發生王楚欽球拍被奧運攝影師踩斷的意外，不論是場上的所有人和螢幕前看轉播的網友都傻了。

經過六局廝殺，「莎頭組合」最終取得奧運乒乓球混雙的最終勝利。香港 文匯報報導，王楚欽用「勢均力敵」形容對手，而孫穎莎則說是「伯仲之間」。

王楚欽在賽前形容自己和孫穎莎是混雙項目上的孤勇者，「我們要抱著必勝的信念，做一個孤勇者，去衝擊這個冠軍，而不是去保，因為我們沒有拿到過這個冠軍，沒有成功的經驗，我希望我們實現這個項目上的突破。」

孫穎莎則在奪金後興奮地說：「我們做到了！雙方都發揮得非常好，我們靠著信念，靠著堅韌的意志，最後贏了下來。」

劉國梁(右)以國際乒聯副主席的身分，為愛徒孫穎莎(左)頒獎。（新華社）

混雙決賽後，劉國梁以國際乒聯副主席的身分為兩位愛徒頒獎。他擁抱了兩人，還親暱地拍了拍王楚欽的臉。混雙主管教練肖戰則滿臉笑意，看著在場上肆意慶祝的弟子們。

但在一片歡欣時意外發生，賽後王、孫二人舉起國旗，一群記者衝上前採訪，王楚欽放在地上的球拍不小心被奧運攝影師踩斷。王楚欽當場表現不滿，還問教練：「不能舉報他嗎？」孫穎莎連忙上前安撫。

王楚欽事後對球拍被踩斷表示無奈，承認當時自己有點失控。但他也說「事情發生了也沒辦法，這就是天意，用副板也可以打比賽。」並稱對方料非故意，但認為不應該出現這種情況。