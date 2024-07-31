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巴奧／網球女單 高芙爭議聲中爆冷淘汰 失聲哭泣

編譯潘勛／綜合報導
美國好手高芙(左)30日在奧運網球女子單打項目第二輪，對戰克羅埃西亞女將薇基克，以連負二盤敗北而遭淘汰，她稱因第二盤一記壓線球判決有爭議而蒙上陰影。圖為她與主審人員理論。(路透)
美國好手高芙(左)30日在奧運網球女子單打項目第二輪，對戰克羅埃西亞女將薇基克，以連負二盤敗北而遭淘汰，她稱因第二盤一記壓線球判決有爭議而蒙上陰影。圖為她與主審人員理論。(路透)

巴黎奧運網球女子單打項目第二輪，美國好手高芙(Coco Gauff)30日對戰克羅埃西亞女將薇基克(Donna Vekic)，以6-7、2-6的比數，連負二盤而敗北；紐約時報報導，這場球因第二盤一記壓線球判決有爭議而蒙上陰影，而當時高芙正打算扭轉局面，她表示自己在今年法網半決賽也碰到類似不公平判決，有如噩夢重演。

20歲的高芙是去年美網女單冠軍，今年法網也奪下女雙金盃，巴黎奧運名列女單第2種子，是美國奪金有利候選。

該爭議判決引發場上爭執幾分鐘，期間高芙多次表示，那一分應該重賽；她在比賽恢復前對主審裁判說，「你該曉得這不公平」。

美國好手高芙(左)30日在奧運網球女子單打項目第二輪，對戰克羅埃西亞女將薇基克，...
美國好手高芙(左)30日在奧運網球女子單打項目第二輪，對戰克羅埃西亞女將薇基克，以連負二盤敗北而遭淘汰，她稱因第二盤一記壓線球判決有爭議而蒙上陰影。(美聯社)

第二盤局數2：3，發球的高芙以30：40面臨破發點，一發不進，薇基克在略離開中場處回擊高芙的二發，回球很高，落在球場中央，逼高芙退回底線。高芙準備好正手全力揮擊，因為回球速度慢，她能充分準備。

球彈跳的地點極接近底線，一名線審高喊薇基克回球出界，但高芙已揮出正手拍，因判決聲音而回球掛網。

但線審判後立即表示「更正」，意味他判斷薇基克回球在場內，而主審因為高芙回擊球掛網，而判那分由薇基克取得，比賽關鍵時刻讓薇基克破發成功。

奧運網球項目使用國際網球總會(ITF)的規則，關係到推翻線審判決適用第七則，其條文問答為「假如主審或線審判球出界，接下來又更正為好球，哪一判決為正確？答案為：主審必須斷定原先的出界判決是否干擾到任一方球員。假如有干擾，該分應重賽。假如不構成干擾，擊球的球員取得該分」。

美國好手高芙(左)30日在奧運網球女子單打項目第二輪，對戰克羅埃西亞女將薇基克，...
美國好手高芙(左)30日在奧運網球女子單打項目第二輪，對戰克羅埃西亞女將薇基克，以連負二盤敗北而遭淘汰，她稱因第二盤一記壓線球判決有爭議而蒙上陰影。圖為她賽後離場。(路透)

規則如此，讓主審陷入「不可能」處境。何以說不可能？因為裁判們必須以讀心術判定出界喊聲有無干擾到球員揮拍。

主審推翻原判後，高芙立即表示，線審在她擊球前喊出界，因此她才去擊球，正手沒完整做好平擊，而影響到球的飛行路線。她還比出動作，顯示完整擊球與岔斷擊球兩者的差異。

接下來高芙失聲哭泣，表示自己在球場上總碰到這種事，今年在法網半決賽對戰球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)時也有相同遭遇；自己與前網球天后、非裔小威廉絲(Serena Williams)處境相同，小威生涯也不時指責主審「偷走」她的得分。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 法網 紐約時報

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