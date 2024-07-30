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巴奧／游泳總排王冠閎亞洲第1 教練爆料第三趟嗆到水

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
王冠閎在男子200公尺蝶式準決賽總排名第11名，是亞洲選手最佳。(奧運採訪團／攝影)
王冠閎在男子200公尺蝶式準決賽總排名第11名，是亞洲選手最佳。(奧運採訪團／攝影)

「台灣蝶王」王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式準決賽，最終以1分55秒07的佳績總排第11名，儘管無緣決賽，但仍是今年亞洲選手排名最佳以及我國選手在奧運的史上最佳排名，賽後教練黃智勇也爆料，王冠閎其實在第3趟時就一度嗆到水，不過王冠閎也表示，不想要拿這個當作藉口。

第二度站上奧運舞台的王冠閎，在男子200公尺預賽游出1分55秒32的成績，排名分組第3名、預賽第8名，順利挺進到準決賽，至於準決賽王冠閎最終則是游出第11名成績，儘管無緣決賽，但卻是亞洲選手排名最佳，至於日本選手寺門弦輝則是以1分56秒21排名第15名，日本名將本多燈更是在預賽就游出不如預期的1分57秒30提前出局。

賽後教練黃智勇表示，儘管王冠閎未能晉級決賽，但這次在亞洲選手中卻是排名第1名，是值得安慰的地方，他也透露王冠閎在第三趟時就一度嗆到水，「雖然他叫我不要講，但好手在競爭時浪本來就會比較大，嗆到之後沒氣也有點累了，這是比較美中不足的地方，不然他的狀況比早上快半秒應該沒問題，這次排名也比上次好，算是安慰。」

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