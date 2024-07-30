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巴奧／加拿大17歲天才少女 400混泳破差距紀錄奪金

記者蘇志畬／即時報導
加拿大選手麥金塔許在女子400公尺混合式游出4分27秒71的成績摘金。(新華社)
加拿大選手麥金塔許在女子400公尺混合式游出4分27秒71的成績摘金。(新華社)

加拿大17歲天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運奪下生涯第一面金牌，女子400公尺混合式她游出4分27秒71的成績，雖不及自己保持的世界紀錄，但領先第二名5.69秒，創下1984年來該項目摘金最大差距紀錄。

麥金塔許上屆東京奧運以14歲之齡出賽，在400公尺自由式獲得第4名，今年先在400公尺自由式摘下銀牌，擅長的400公尺混合式更以巨大優勢勝出，銀牌的美國選手格萊姆斯（Katie Grimes）是4分33秒40。

今年5月麥金塔許在奧運選拔賽時曾游出4分24秒38，寫下女子400公尺混合式世界紀錄，在奧運的生涯第一金也寫下紀錄，成為自1984年洛杉磯奧運美國考金絲（Tracy Caulkins）以9.07秒之差封后後，在該項目的最大差距摘金紀錄。

麥金塔許表示，過程中沒有注意到差距，直到蛙式才趁機抬頭確認自己是處於領先位置，「每一次登上世界舞台，我學會更多如何控制自己身心靈的方式，不要有太多起伏，現在的我非常開心。」

這是麥金塔許本屆的第2面獎牌，之後還有200公尺混合式跟200公尺蝶式要挑戰，有機會挑戰加拿大史上第13位生涯擁有4面奧運獎牌的選手。

麥金塔許表示，自己從小開始游泳，10歲時就夢想過站上這個舞台，到東京奧運成真，如今拿下金牌，「希望能夠為故鄉的孩子帶來啟發，里約奧運時我也跟他們一樣，如果我能做到，他們也可以。」

加拿大選手麥金塔許(中)在女子400公尺混合式游出4分27秒71的成績摘金。(路...
加拿大選手麥金塔許(中)在女子400公尺混合式游出4分27秒71的成績摘金。(路透)

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