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巴奧／中華桌球鄭怡靜、高承睿 單打晉16強

台灣新聞組／台北30日電
巴黎奧運桌球女單32強賽在當地時間29日舉行，台灣好手鄭怡靜出戰羅馬尼亞對手，最終以4比2奪勝晉級16強。（中央社）
巴黎奧運桌球女單32強賽在當地時間29日舉行，台灣好手鄭怡靜出戰羅馬尼亞對手，最終以4比2奪勝晉級16強。（中央社）

台灣桌球一姐鄭怡靜、男子好手高承睿分頭出擊各自搶勝、單打晉級16強；擊劍好手陳弈通首闖奧運挺進32強、平隊史紀錄，但沒能再進一步；柔道女王連珍羚則在16強止步。

2024巴黎奧運桌球男單32強賽，台灣好手高承睿出戰羅馬尼亞對手，以4比1獲勝晉...
2024巴黎奧運桌球男單32強賽，台灣好手高承睿出戰羅馬尼亞對手，以4比1獲勝晉級16強。（中央社）

中央社報導，桌球單打賽事，鄭怡靜女單32強與羅馬尼亞薩瑪拉（Elizabeta Samara）激戰將近59分鐘，以4比2搶勝晉級，男單高承睿也以4比1擊敗羅馬尼亞新星尤尼斯古（Eduard Ionescu）、雙雙晉級16強。

「柔道女王」連珍羚第三度站上奧運舞台，她在柔道女子57公斤級32強賽擊敗獅子山共和國的科羅馬（Mariama Koroma），無奈16強不敵塞爾維亞選手柏瑞斯奇（Marica Perisic）止步，對於未來下一步該如何走，她打算先休息幾個月再思考。

這次奧運柔道代表隊有男子楊勇緯及女子連珍羚、林真豪等三人參賽，三年前東京奧運奪銀的楊勇緯及去年亞運冠軍的連珍羚被寄予厚望，可惜楊勇緯意外落入敗部後遭遇日本宿敵永山龍樹吞敗，以第七名收場，連珍羚在16強止步。

21歲男子擊劍好手陳弈通生涯首度站上奧運舞台，64強擊退黎巴嫩的瓦金（Philippe Wakim）、但32強不敵地主法國選手、大會第五種子李佛特（Enzo Lefort）吞敗止步，32強也平奧運擊劍隊史最佳成績，上一次闖進32強是2012年倫敦奧運的女子擊劍好手徐若庭。

女子拳擊60公斤級吳詩儀首戰擊退南韓勁敵吳妍智晉級，16強的對手、奈及利亞女將奧貢塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore）因藥檢未過且未過磅，吳詩儀兵不血刃晉級八強、再一勝就有獎牌。

射擊名將楊昆弼在男子不定向飛靶資格賽首日，三輪合計拿下72分、暫時排名第11。

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