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巴奧／中華射箭男團不敵對岸 止步8強無緣獎牌

特派記者藍宗標／巴黎29日電
湯智鈞（左起）、林子翔、戴宇軒在男子團體射箭賽未晉級四強。（記者季相儒／攝影）
湯智鈞（左起）、林子翔、戴宇軒在男子團體射箭賽未晉級四強。（記者季相儒／攝影）

中華射箭隊在巴黎奧運男子團體八強賽不敵中國隊，湯智鈞、戴宇軒、林子翔挑戰獎牌失利，代表團開賽前三天仍是一片空白，射箭隊也中斷連續兩屆奧運團體賽奪牌紀錄。「湯包」湯智鈞說：「給隊友評價一定都是一百分，比賽四年一次就是這麼殘酷，三人一起再拚2028年洛杉磯奧運。」

射箭隊在2016年里約奧運由雷千瑩、林詩嘉、譚雅婷奪下女團銅牌，三年前東京奧運則是湯智鈞和鄧宇成、魏均珩獲得男團銀牌，湯智鈞再戰巴黎，未能締造連兩屆奧運男團奪牌紀錄。

中華隊首戰以六比○淘汰英國隊，第二戰對決大陸王岩、李中原、考文超，第一局射成一比一平手，接下來大陸連拿兩局，以五比一獲勝。

談到接下來的個人賽，湯智鈞表示，就是好好享受比賽、開心射箭，別再給自己「每箭都要十分」的壓力，想法不能再幼稚，別人都在提升，自己也要提升才行。

中華隊教練劉展明認為對陸之戰前兩局有機會拿下，會繼續鼓勵選手。

相隔八年再度站上奧運舞台，中華隊男子拳擊63.5公斤幾好手賴主恩在巴黎奧運16強賽登場，面對年僅21歲的哈薩克小將烏魯（Mukhammedsabyr Bazarbay Uulu），最終以2：3敗下陣來，止步於16強，賽後賴主恩也直言，儘管沒能拿下比賽感到遺憾，但確實已經盡了全力。

賽後賴主恩表示，確實很遺憾沒有拿下比賽，給自己的表現滿分10分則是打了7分，「相較於第一次參加時還很年輕，很多事情都充滿新鮮感，這次再來則是很有目標，只是最終沒有做到，依舊覺得很遺憾。」

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