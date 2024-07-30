巴奧馬術／「裁判干擾到我的馬」 華天從第3掉第32名

中國馬術選手華天在巴黎奧運馬術比賽場向觀眾致意。（新華社）

巴黎奧運 正如火如荼地舉行，日前在一場馬術比賽中，一位裁判疑似驚擾到中國馬術選手華天的馬匹，導致馬因受驚撞到旗子罰分15，華天的三項賽個人越野賽排名也因此從第3直接掉到第32名。

據新浪體育報導，在28日的馬術比賽中，華天與他的愛馬「巧克力」正以穩健的姿態馳騁於賽場上，就在比賽進行到關鍵時刻，一位裁判突然意外地出現在一個障礙前方，華天的馬因受到驚嚇而突然失控，不幸撞到了場邊的旗子。根據比賽規則，這一失誤直接導致華天被罰去15分。

這項判罰如同晴天霹靂，讓原本有望衝擊前三名的華天，瞬間從第3名滑落至第32名，令人扼腕嘆息。

事件發生後，賽場內外一片嘩然。觀眾席上，不少觀眾紛紛表示對華天遭遇的同情與惋惜，認為這場意外完全是由裁判的不當行為所導致，對華天來說極為不公。

微博、微信 上，「華天比竇娥還冤」、「華天馬受驚」等話題迅速發酵，引起了廣泛的關注和討論。許多中國網友紛紛發聲，呼籲賽事組委會能夠正視這起事件，給予華天公正的待遇和補償。

但有中國體育人士表示，可以向大會申訴，但不可能重賽，其他選手也不可能同意重賽。

華天賽後在接受採訪時回憶說：「當時，剛好一位裁判在馬匹落地一側跑動，我覺得這確實干擾了『巧克力』的注意力，最後膝蓋打落旗幟。」

華天1989年10月25日出生於英國倫敦，中英混血兒，中學就讀於英國伊頓公學，大學就讀布里斯託大學（因馬術運動後休學）。2008年，18歲的華天獲得北京奧運資格，成為中國奧運史上第一個正式亮相的馬術三項運動員。2021年7月30日，華天在東京奧運 首次亮相，在盛裝舞步比賽中排名第二。2023年10月2日，華天奪得杭州第19屆亞運會馬術三項賽場地障礙個人賽冠軍、團體賽冠軍。

影音來源：鳳凰衛視