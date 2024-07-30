巴奧／14歲崔宸曦街頭滑板第4名 寫中國最佳成績

中國滑板選手崔宸曦在巴黎奧運女子街式滑板項目獲得第四名。(新華社)

巴黎奧運 女子街頭滑板日前落幕，中國14歲小將崔宸曦以241.56分奪得第四名，寫下中國隊在奧運滑板項目的最好成績。

羊城派報導，街頭滑板項目從預賽到決賽都在同一天內舉行，女子組有三名中國選手獲得預賽資格，除了崔宸曦，還有19歲的曾文蕙和13歲的朱沅鈴，但最終只有崔宸曦以第三名的成績進入決賽。在決賽中，崔宸曦第一輪滑行和第二輪兩次「大招」成績加總後，總共獲得241.56分，原本有望為中國隊拿下首面滑板銅牌，但最終被巴西選手逆轉擠出頒獎台，獲得第四名。

中國滑板選手崔宸曦在巴黎奧運女子街式滑板項目獲得第四名。(新華社)

不過，崔宸曦仍替中國隊寫下滑板項目最佳成績。滑板在上一屆東京奧運 才成為正式比賽項目，當時曾文蕙是中國首名獲得參賽資格、並打入決賽的選手，最終獲得第六名。

崔宸曦來自山東，2009年出生，在去年的杭州亞運 上一鳴驚人，奪得女子街頭滑板項目金牌，後來又在滑板世錦賽上獲得第八名，是中國隊滑板選手在世錦賽中的歷史最高排名。

本屆巴黎奧運街頭滑板項目在協和廣場舉行，場地中包含台階、斜桿等模仿街頭環境的道具，比賽分為兩個階段，由裁判從滿分100分中打分數，第一階段需在45秒內展示路線滑行與招數，有兩次嘗試機會並只取最高分。第二階段，選手有五次機會展示「大招」，取最高的兩次成績，與第一階段分數加總後排名。

影音來源：中新社