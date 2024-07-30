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巴奧／男子街頭滑板 日本堀米雄斗衛冕 美包辦銀銅

編譯廖振堯／綜合報導
日本選手堀米雄斗以高超的欄杆滑行技巧，為他贏得一面金牌。(美聯社)
日本選手堀米雄斗以高超的欄杆滑行技巧，為他贏得一面金牌。(美聯社)

巴黎奧運新增的街頭滑板項目，29日由25歲日本選手堀米雄斗(Yuto Horigome)上演大逆轉，成功衛冕冠軍，美國選手伊頓(Jagger Eaton)與賀斯頓(Nyjah Huston)則包辦銀銅。

福斯新聞報導，堀米雄斗第一階段結束時積分以89.9分位居第四，然而他最後空中旋轉後溜下欄杆的壓箱動作拿到有史以來最高的97.08分，以281.14分作收；伊頓則未能做好他的最後一招，最後共得281.04分，以0.1分之差惜敗，位居第二。

但23歲的伊頓成績已有所進步，上屆東京奧運時他拿到銅牌，同樣輸給堀米雄斗及巴西選手霍夫勒(Kelvin Hoeffler)。出發巴黎前的訪問中，伊頓說他在東奧後稍微休息了一陣子，因為這種比賽讓他身心俱疲，但每次休息時都讓他了解到他有多愛滑板。回歸訓練後他變得更有紀律，戒掉社群媒體、不菸不酒、不跟不良習慣的人廝混，試著跟激勵人心的朋友相交並成為榜樣。

29歲銅牌得主賀斯頓征戰大小比賽多年，拿過無數獎項，四度拿到世界滑板錦標賽(World Skateboarding Championship)冠軍，比堀米雄斗和伊頓各拿1次還多；但在東奧決賽時屢屢摔倒，最終僅獲得第七名。

堀米雄斗在東奧時便已圓夢，成功在家鄉拿下首面奧運金牌。他的父親堀米亮太同樣曾是街頭滑板選手，在雄斗還不會走路時便讓他開始玩滑板。雄斗便早早就許下遠大願望，立志要成為全球最佳滑板選手，14歲開始前往美國滑板交流旅行，16歲直接搬到加州洛杉磯居住，與加拿大選手帕帕(Micky Papa)過從甚密。雄斗逐漸活躍於美國滑板界，以高超的欄杆及大間隙跳躍招式闖出名號。雄斗本次賽後表示一路走來原本有好幾次都有放棄的念頭，但很高興最後獲得了回報。

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