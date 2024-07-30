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巴奧／31歲工程師芬克二度進軍奧運 男子百米蛙式摘銀

編譯廖振堯／綜合報導
31歲工程師芬克奮戰不懈，終奪奧運100公尺蛙泳銀牌。(美聯社)
31歲工程師芬克奮戰不懈，終奪奧運100公尺蛙泳銀牌。(美聯社)

公共基礎建設公司光達服務(Quanta Services)的31歲工程師尼克‧芬克(Nic Fink)平時遠距工作，即將於9月迎接第一個孩子。這聽起來是再普通不過的一般上班族人生，但其實芬克已征戰泳池多年，今年是二度獲選美國奧運代表隊，並在巴黎奧運拿下運動生涯中第一枚奧運獎牌。

美聯社報導，芬克28日在男子100公尺蛙式項目與英國「蛙王」比提(Adam Peaty)並列銀牌，兩人以0.02秒之差輸給義大利選手馬汀能(Nicolo Martinengh)。對大部分的選手來說，以毫秒之差錯失金牌是扼腕之極的事，可是芬克的經歷加上年紀，讓他滿足地享受這個成績。

芬克在2012年、2016年皆未能突破美國奧運選拔賽，到2021年選拔賽才在200公尺蛙泳以2分7.55秒拔得頭籌，同時突破個人紀錄，然而到當年的東京奧運會上僅在200公尺蛙泳獲得第五名。

鑑於芬克已經31歲且有正職工程師的工作，這大概是他的最後一次奧運會，能夠拿獎牌已經心滿意足。芬克也很高興能與兩屆金牌得主、蛙王比提並肩領獎，「他是這項運動的傳奇人物；看到馬汀能也真的很有趣，看起來我們好像已經一起比賽很久一樣。與他們一起登上領獎台真是太酷了。」

芬克的妻子馬爾加里斯(Melanie Margalis)也是前奧運游泳選手，因預產期只剩兩個月而未飛往巴黎為他加油。芬克說雖然很遺憾她不能來現場，但缺席的理由是喜事，他知道她的精神同在，只希望她看比賽能放鬆一點、不要上竄下跳，「她的心率可能和我一樣高」。

芬克表示從某種角度來看年齡只是個數字，但從另一個角度而言則意義重大，因為他的游泳生涯早就可能結束，只是他出於熱愛游泳而不斷奮鬥，「生涯晚期才取得如此大的成功可說是畫龍點睛，也是很有趣的一件事……能夠在這次比賽取得如此成績、為我奉獻這麼長時間的事情盡力而游，一切都好上加好。」

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