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巴奧／網球天王對決 納達爾輸給約克維奇 將決定去向

記者曾思儒／綜合報導
奧運網球男單比賽，約克維奇拍下負傷上陣的納達爾(圖)。更引人關注的是，納達爾是否會在奧運結束後退休。(路透)
奧運網球男單比賽，約克維奇拍下負傷上陣的納達爾(圖)。更引人關注的是，納達爾是否會在奧運結束後退休。(路透)

2008年北京奧運四強賽曾對決，塞爾維亞名將約克維奇和「西班牙蠻牛」納達爾巴黎奧運再度碰頭；相隔16年的奧運對陣，也是兩位頂尖球星生涯第60度交鋒。列頭號種子的約克維奇靠著第二盤關鍵破發，以6:1、6:4拍下帶傷上陣的納達爾，挺進男單16強，離大賽獨缺的奧運金牌再進一步。

納達爾賽後指出：「當這場比賽(巴黎奧運)結束後，我將會依據自己的心情和感受，做出必要的決定。」

這場約納對決，也被視為可能是37歲的約克維奇和38歲的納達爾，最後一次對戰。約納兩人合計握有46座大滿貫金盃，約克維奇24冠是男單紀錄；納達爾22冠裡有14座是法網打下，獲得「紅土之王」稱號，巴黎奧運納達爾開幕式還擔任火炬手，同時是2008年北京奧運男單金牌、2016年里約奧運男雙金牌得主。

納達爾近年受傷勢所苦，世界排名已退居百名外，藉由保護排名參加巴黎奧運，為備戰直接放棄溫布頓在內的草地賽季。但奧運開幕前卻在練習傷到右大腿，一度傳出可能退出單打賽程，不過他仍如期上場，第一輪歷時3盤擊退匈牙利弗索維斯。休息不到24小時，納達爾再度踏上中央球場，晚間和約克維奇上演世仇對決，兩人60度交鋒也是網球公開化年代後的最多對戰紀錄。

北京奧運敗陣的約克維奇，這場對決一下場就取得5比0領先，第二盤也是連破帶保先握有4比0優勢，納達爾雖在連破小約兩個發球局下追成4比4平手，但小約把握關鍵第九局破發機會，最終仍以6:4終結納達爾單打旅程。

但納達爾今年奧運與西班牙小蠻牛阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)聯手男雙，已順利打進第二輪，球迷仍可繼續看到他的身影。

約克維奇和納達爾在賽後都不願承認這是兩人最後一次對決，但外界一直推測納達爾可能在奧運後退休，尤其他近來一直受到傷痛所苦。

納達爾似乎也對不斷被問到何時退休感到不耐，美聯社報導，納達爾表示，每場比賽他都會盡全力去打，他如果有任何決定，一定會讓大家知道。當納達爾離開法網這個他最熟悉的中央球場時，球迷不斷吶喊他的名字。

奧運網球男單比賽，約克維奇(圖)拍下負傷上陣的納達爾。(路透)
奧運網球男單比賽，約克維奇(圖)拍下負傷上陣的納達爾。(路透)

巴黎奧運熱話題

納達爾 巴黎奧運 約克維奇

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