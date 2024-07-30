巴奧／「少掉一次都贏了」中國體操男團奪銀 蘇煒德掉杠全網罵

7月29日，中國隊選手蘇煒德在單槓比賽中失誤。當日，在巴黎奧運會體操男子團體決賽中，中國隊獲得亞軍。(新華社)

巴黎奧運 會體操男團30日決賽，中國隊在前五輪領先3.267分的巨大優勢下，最後一輪出現重大差錯，蘇煒德兩次掉杠只得到11.600分，最終中國隊總分259.062奪得銀牌，與冠軍日本 259.594分，只輸了0.532分。蘇煒德賽後哽咽「對不起隊友」，仍遭全網謾罵「一隻老鼠壞了一鍋湯」、「少掉杠一次都贏了」，還有網友翻出去年世錦賽掉杠的舊聞批評，「老將的職業生涯怎麼賠」?

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「籃球絕殺」報導，中國男團第一輪自由操拿到42.532分，日本隊拿到43.266分。蘇煒德在第一項發揮尚可，拿到14.333分。第二輪鞍馬，中國隊拿到43.566分，日本隊42.332分，中國隊成功反超對手。第三輪吊環是中國隊的優勢項目吊環，鄒敬園拿到14.933分，張博恒拿到14.833分，劉洋更是拿到15.500分的高分，中國男團吊環拿到45.266分，從而一舉升到所有球隊第一。

不過，日本隊在單杠項目表現神勇，而中國隊肖若騰落地不穩，只拿到13.433分。蘇煒德發揮失常，兩次掉杠，只得到11.600分，日本隊反超了比分。最後一輪只要橋本大輝不失誤，日本隊就能奪冠。橋本大輝最終拿到14.566分。張博恒隨後出場，他拿到14.733分。中國隊最終日本男團大逆轉。