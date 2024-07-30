巴奧／中國隊徐嘉余男子100米仰泳 連3屆奧運奪銀

徐嘉余在巴黎奧運會男子100米仰泳摘得銀牌。(新華社)

在中國游泳隊好手覃海洋「游崩了」、張雨霏淚撒泳池後，中國代表團傳出好消息，唐錢婷在女子100米蛙泳決賽中以1分05秒54摘得銀牌，徐嘉余也在男子100米仰泳決賽摘得銀牌。由於中國游泳隊至今一金未得，著名好手傳出失常，因此跳水「女皇」高敏在社媒質疑藥檢過度，「1天7次」、「全隊超過200次藥檢」是影響中國隊成績的重要原因，但中國運動員似乎對此看法不同。

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中新網報導，在巴黎奧運 會男子100米仰泳決賽中，中國選手徐嘉余游出52秒32，連續三屆奧運獲得銀牌。徐嘉余賽後表示滿意自己的表現，「這就是我的最好狀態，雖然沒有達到預想結果，但也算取得了榮譽」。

徐嘉余在巴黎奧運會男子100米仰泳摘得銀牌。(新華社)

相比在里約奧運男子100米仰泳決賽摘銀之後泣不成聲，如今的徐嘉余用微笑面對這一稍顯遺憾的結果。「作為隊里的四朝元老之一，我要體現出中國游泳隊老大哥的精神面貌，總需要有人在前邊頂住壓力，我們不能讓對手覺得我們弱。」徐嘉余說。

在徐嘉余看來，如今他自己正處於職業生涯裡相對的巔峰階段。「里約奧運會時太年輕了，當時實力具備了，但是思想上沒有準備好，現在我的思想和實力都已經充分具備。」

另外，多哈世錦賽冠軍、中國選手唐錢婷29日在女子100米蛙泳決賽中以1分05秒54摘得銀牌，該項目奧運會紀錄保持者、南非名將塔恰娜·史密斯奪冠。

自由亞洲電台報導，巴黎奧運會開賽以來，游泳比賽已經進行到第三天，但中國尚未獲得金牌。尤其是去年世錦賽蛙泳三冠王覃海洋在男子100米蛙泳決賽中僅名列第七，為什麽出現如此失常的發揮？覃海洋在賽後表示，是因為自己在後半程節奏亂了。而賽前呼聲很高、被稱為蝶后的張雨霏在女子100米蝶泳中只獲得銅牌。

中國前奧運冠軍、有跳水女皇之稱的高敏29日在微博 上發帖說：「昨天張雨霏第三，覃海洋第七，特別是覃海洋的成績，是這兩年所有比賽中最差的一次。運動員的賽前訓練肯定出了問題，我個人認為一天七次的興奮劑檢測 成功干擾了我們中國游泳隊。」這個帖子發出後，立即被廣泛轉發。

此前，中國國家游泳隊營養師在微博上發帖說，中國游泳隊抵達巴黎十天，31名運動員共被國際興奮劑檢測組織（ITA）抽查近200次，並為此叫不平。