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巴奧／男子10米氣步槍也奪冠 中國盛李豪3天2金 家鄉500無人機慶賀

中國新聞組／北京30日電
盛李豪三天奪兩枚金牌。(新華社)
盛李豪三天奪兩枚金牌。(新華社)

日前以10米氣步槍混團賽拿下中國在巴黎奧運首枚金牌黃雨婷/盛李豪再傳捷報，「幹飯哥」盛李豪在29日以252.2環打破紀錄獲得男子10米氣步槍金牌，這是他在本屆奧運個人第二金，是中國代表團的第五金。黃雨婷也以追平楊倩奧運紀錄收穫女子10米氣步槍銀牌。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，在國際奧委會主席巴赫的注視下，盛李豪決賽中，發揮非常穩定，在決賽後半段中，連續打出10.7、10.8和10.9這樣的高分，一度領先身後的對手2環，盡管比賽尾聲一度有所波動，但盛李豪最終頂住壓力拿下比賽，最終以252.2環打破了奧運紀錄。瑞典的林德格倫和克羅地亞的馬里季奇分列二、三位。

此前，在28日男子10米氣步槍的資格賽中，中國選手盛李豪以631.7環的成績排名第一，晉級決賽。在第53發，盛李豪一度打出9.9環的低分，即時排名一度跌到第八位，好在經過調整後他後來的幾發試射中發揮穩定，有驚無險地以第一名晉級。另外一名中國選手杜林澍625環排名41，無緣決賽。

盛李豪奪冠心情開心，他接受採訪時展望了個人賽，「依然有更大難度」。對於比賽本身，他坦言，「我想的就是做好自己，東京是第一次參加奧運會，所以非常緊張，這次的奧運會我們有運氣的成分，但我一直覺得盡力就好。」 

盛李豪的微博網名叫「光靠幹飯就」，因此，他被網友親切地稱為「幹飯哥」。16歲的盛李豪在東京第一次登場就拿到了銀牌。第二次出征奧運，「幹飯哥」三天勇奪兩枚金牌。

張家港用500架無人機點亮夜空，慶賀盛李豪奪冠。（取材自偶遇張家港）
張家港用500架無人機點亮夜空，慶賀盛李豪奪冠。（取材自偶遇張家港）

盛李豪出生於蘇州張家港市，奪金消息傳回，張家港世紀廣場連續兩晚用500架無人機為他加油，並擺出盛李豪持槍瞄準射擊的圖案。 

上觀新聞報導，17歲小將黃雨婷在沙托魯射擊中心舉行的射擊女子10米氣步槍決賽中發揮出色，以平奧運會紀錄的成績收穫一枚銀牌。這是繼她在奧運開賽首日拿下混合團體10米氣步槍金牌之後，個人在本屆奧運賽事上的第二枚獎牌。

在資格賽上拿到第四晉級的黃雨婷在決賽中，一度落後南韓選手潘孝珍。比賽剩最後兩槍時，黃雨婷落後1.3環，但她沒有放棄，奇跡般將比分追平。而251.8環的總成績，也讓她追平了上一屆奧運會上楊倩創下的奧運賽會紀錄。最終，黃雨婷和年僅16歲的潘孝珍通過殘酷的加賽決勝負，以0.1環之差憾失金牌。

巴黎奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手黃雨婷獲得亞軍。(新華社)
巴黎奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手黃雨婷獲得亞軍。(新華社)

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