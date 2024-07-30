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巴奧／男團體操 中國「掉槓」致命失誤 日本奪金

編譯俞仲慈／綜合報導
7月29日，中國隊選手蘇煒德在單槓比賽中失誤。（新華社）
7月29日，中國隊選手蘇煒德在單槓比賽中失誤。（新華社）

巴黎奧運男子體操團體決賽，原本一路領先的中國隊，卻在最後的單槓項目馬前失蹄，讓日本隊演出逆轉勝，拿下男團金牌，同時美國隊則獲得銅牌，打破16年來獎牌荒。

美聯社報導，奧運男子體操團體決賽29日登場，各國選手經過競爭，前五項比賽中國選手的積分大幅領先，日本隊則落後三分、暫居第二，讓中國隊以為12年來首個男團體操金牌，勝券在握。

不料最後的單槓比賽，先前在跳馬出現失誤的中國選手蘇煒德兩度掉槓摔倒，僅拿到11.6分，隨後隊友肖若騰(Xiao Ruoteng)也因壓力過大表現不如預期，僅獲得13.433分，於是中國隊奪金希望落在張博恆(Zhang Boheng)身上，可惜正常發揮只拿下14.733分。

巴黎奧運的男子體操賽的中國體操隊員29日在現場觀看宣布數分數，得知日本隊獲得金牌...
巴黎奧運的男子體操賽的中國體操隊員29日在現場觀看宣布數分數，得知日本隊獲得金牌的表情。(美聯社)

反觀日本隊則是把握機會，三名選手皆取得14分以上成績，最終日本隊以259.594分力壓中國隊的259.062分，日本僅以0.532分微弱優勢演出逆轉勝，奪下本屆奧運男團體操金牌。

事後蘇煒德為自己表現失常，導致中國隊與金牌失之交臂深表自責：「對不起我的隊友大哥們，（他們）非常地努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來了，但是因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」蘇煒德賽後自責地說。

張博恆也難掩失望表示：「最後的比賽項目，我們的表現沒有達到我們應有水準，最終獲得銀牌，我們確實很沮喪。」

至於美國隊實力雖遠不及日、中兩隊，在資格賽排名第五，不過因為體操王國俄羅斯缺席，有了奪牌機會。

巴黎奧運29日舉行男子體操賽，日本隊獲得金牌(中)、中國隊獲得銀牌，美國隊獲得銅...
巴黎奧運29日舉行男子體操賽，日本隊獲得金牌(中)、中國隊獲得銀牌，美國隊獲得銅牌。(美聯社)

體操男團決賽當天，數十名美國人到場為國家隊加油打氣，揮舞著星條旗並齊聲高喊：「美國！美國！」激發美國隊奪牌信心，鞍馬選手內多羅西克(Stephen Nedoroscik)表示：「我的教練在我身邊，他消除我的緊張，讓我鬥志高昂。」

馬隆(Brody Malone)、理查(Frederick Richard)和華裔選手湯健華（Asher Hong）均表現出色，最終美國隊不負眾望，以總積分257.793分擊敗英國隊，獲得第三名，拿下男子團體體操16年來第一面奧運獎牌。

至於女團體操決賽訂於30日舉行，手握七面奧運獎牌得主拜爾絲(Simone Biles) 抱傷參賽，也是美國隊奪牌希望。

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