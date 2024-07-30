我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

巴奧／中國單日2冠 跳水彌補了東京奧運失金遺憾

編譯中心／綜合報導
中國選手練俊傑（右）和楊昊（左）在10米台男子跳水擊敗英國名將戴利和威廉斯組合，奪得冠軍。（路透）
中國選手練俊傑（右）和楊昊（左）在10米台男子跳水擊敗英國名將戴利和威廉斯組合，奪得冠軍。（路透）

巴黎奧運第三天，中國跳水男子雙人10米台比賽擊敗英國組合，再奪一面金牌。另在十米氣步槍項目，中國選手盛李豪打破奧運紀綠，並獲得他個人在巴奧的第二面金牌。

當地29日，跳水男子雙人組中國組合楊昊與練俊傑發揮穩定，六輪動作均位居第一，最終以總分490.35分奪冠。

中新社報導，三年前在東京，曹緣與陳艾森在男子雙人10米台比賽中出現失誤無緣金牌，英國跳水名將戴利和搭檔馬蒂·李以些微優勢奪冠。這是中國跳水隊當屆賽會唯一丟掉的金牌。

中國隊俊傑和楊昊的跳水動作，連對手都肯定近乎完美。（路透）
中國隊俊傑和楊昊的跳水動作，連對手都肯定近乎完美。（路透）

第一次參加奧運的楊昊與練俊傑在決賽中，面對的對手是回歸奧運賽場的英國名將戴利和他的新搭檔威廉斯。習慣在場邊打毛線的戴利已成奧運一景，他在賽前表示，雖然中國跳水隊具備世界最強實力，但他已做好準備，力爭阻擊中國選手包攬所有跳水金牌。

中國組合在決賽表現近乎完美，六輪成績均遙遙領先，最後一跳更是獲得103.23的高分，這也是全場唯一一個超出100分的分數。最終，楊昊與練俊傑以領先第二名26.91分的優勢贏得金牌。

搭檔僅一年的戴利和威廉斯配合默契佳，六輪成績均排名第二，最終以463.44分獲得銀牌。加拿大組合以422.13分摘銅。

東京奧運周期，楊昊與練俊傑都曾是隊內替補，最終無緣代表中國隊出戰。如今兩人在巴黎彌補了個人遺憾，也彌補了中國隊上屆丟金的遺憾。 

戴利賽後表示，中國選手在決賽中的表現非常完美，每一跳都沒有失誤。

中國選手練俊傑和楊昊(中)在10米台男子跳水擊敗英國名將戴利和威廉斯(左)組合，...
中國選手練俊傑和楊昊(中)在10米台男子跳水擊敗英國名將戴利和威廉斯(左)組合，奪得冠軍。（路透）

戴利還說，他對於自己重回賽場並收穫銀牌感到驕傲，過去一年是最享受跳水的一段時期，因為在跳水和家庭之間找到平衡。至於是否參加四年後的洛杉磯奧運，他表示會先計畫一下。另外，在29日的男子十米氣步槍決賽中，中國選手盛李豪一路領先，以252.2環打破馬拉松紀錄並奪取金牌。這也是他在本屆奧運上獲得的第二枚金牌，此前他與黃雨婷搭檔獲得十米混合團體的金牌。 

盛李豪是先是擊退了印度選手巴布塔及克羅埃西亞選手馬里契奇，最後與瑞典選手林德格倫對決。盛李豪以252.2環的成績打破奧運紀錄並獲得金牌。銀牌為瑞典選手林德格倫，銅牌為克羅埃西亞選手馬里契奇。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 瑞典 洛杉磯

上一則

巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒

下一則

巴奧馬術／「裁判干擾到我的馬」 華天從第3掉第32名

延伸閱讀

巴奧／「台灣蝶王」王冠閎登場拚歷史 拳擊黃筱雯迎戰第一種子

巴奧／「台灣蝶王」王冠閎登場拚歷史 拳擊黃筱雯迎戰第一種子
巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒

巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒
巴奧／南韓衛冕射箭男團金牌 中國隊無緣獎牌

巴奧／南韓衛冕射箭男團金牌 中國隊無緣獎牌
說好的奧運觀光商機呢？巴黎遊客驟減 業者叫苦連天

說好的奧運觀光商機呢？巴黎遊客驟減 業者叫苦連天
巴黎奧運艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄

巴黎奧運艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄
巴奧／楊昊練俊傑跳水雙人10米台摘金 中國彌補東京遺憾

巴奧／楊昊練俊傑跳水雙人10米台摘金 中國彌補東京遺憾

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心