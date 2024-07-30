巴奧／中國單日2冠 跳水彌補了東京奧運失金遺憾

中國選手練俊傑（右）和楊昊（左）在10米台男子跳水擊敗英國名將戴利和威廉斯組合，奪得冠軍。（路透）

巴黎奧運 第三天，中國跳水男子雙人10米台比賽擊敗英國組合，再奪一面金牌。另在十米氣步槍項目，中國選手盛李豪打破奧運紀綠，並獲得他個人在巴奧的第二面金牌。

當地29日，跳水男子雙人組中國組合楊昊與練俊傑發揮穩定，六輪動作均位居第一，最終以總分490.35分奪冠。

中新社報導，三年前在東京，曹緣與陳艾森在男子雙人10米台比賽中出現失誤無緣金牌，英國跳水名將戴利和搭檔馬蒂·李以些微優勢奪冠。這是中國跳水隊當屆賽會唯一丟掉的金牌。

中國隊俊傑和楊昊的跳水動作，連對手都肯定近乎完美。（路透）

第一次參加奧運的楊昊與練俊傑在決賽中，面對的對手是回歸奧運賽場的英國名將戴利和他的新搭檔威廉斯。習慣在場邊打毛線的戴利已成奧運一景，他在賽前表示，雖然中國跳水隊具備世界最強實力，但他已做好準備，力爭阻擊中國選手包攬所有跳水金牌。

中國組合在決賽表現近乎完美，六輪成績均遙遙領先，最後一跳更是獲得103.23的高分，這也是全場唯一一個超出100分的分數。最終，楊昊與練俊傑以領先第二名26.91分的優勢贏得金牌。

搭檔僅一年的戴利和威廉斯配合默契佳，六輪成績均排名第二，最終以463.44分獲得銀牌。加拿大組合以422.13分摘銅。

東京奧運周期，楊昊與練俊傑都曾是隊內替補，最終無緣代表中國隊出戰。如今兩人在巴黎彌補了個人遺憾，也彌補了中國隊上屆丟金的遺憾。

戴利賽後表示，中國選手在決賽中的表現非常完美，每一跳都沒有失誤。

中國選手練俊傑和楊昊(中)在10米台男子跳水擊敗英國名將戴利和威廉斯(左)組合，奪得冠軍。（路透）

戴利還說，他對於自己重回賽場並收穫銀牌感到驕傲，過去一年是最享受跳水的一段時期，因為在跳水和家庭之間找到平衡。至於是否參加四年後的洛杉磯 奧運，他表示會先計畫一下。另外，在29日的男子十米氣步槍決賽中，中國選手盛李豪一路領先，以252.2環打破馬拉松紀錄並奪取金牌。這也是他在本屆奧運上獲得的第二枚金牌，此前他與黃雨婷搭檔獲得十米混合團體的金牌。

盛李豪是先是擊退了印度選手巴布塔及克羅埃西亞選手馬里契奇，最後與瑞典 選手林德格倫對決。盛李豪以252.2環的成績打破奧運紀錄並獲得金牌。銀牌為瑞典選手林德格倫，銅牌為克羅埃西亞選手馬里契奇。