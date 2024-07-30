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巴奧／逆轉刺金 香港「劍神」張家朗衛冕擊劍冠軍

編譯中心／綜合報導
香港選手張家朗奪下巴黎奧運劍擊男子個人花劍金牌，衛冕成功。（路透）
香港選手張家朗奪下巴黎奧運劍擊男子個人花劍金牌，衛冕成功。（路透）

香港擊劍29日再度演出後來居上逆轉奪金的精采表現，有「香港劍神」之稱的港隊劍手張家朗在男子個人花劍決賽中，成攻擊退義大利好手馬奇（Filippo Macchi），成功衛冕，並為香港在巴奧奪下第二面金牌。

香港隊江旻憓在27日比賽首日，即拿下女子重劍個人賽金牌，同樣是逆轉法國對手。張家朗與江旻憓雙雙寫下劍擊香港隊成績歷史新頁，張家朗的這枚金牌也是香港歷史上的第四面奧運金牌，他也成為繼1956年後第三位在此體育盛事花劍項目中連續兩屆奪金的運動員。

張家朗是先後擊退法國選手拉弗特(Enzo Lefort)及日本花劍新星飯村一輝，成功連續兩屆晉身男子個人花劍決賽。

在決賽中，張家朗迎戰世界排名第13名的義大利勁敵馬奇。一開始被對手搶攻，其後再以一劍搶攻領先3：1，及後領先至4：3。張家朗連失兩分，即以進攻無反擊回敬一分，追成5：5。張家朗進攻得分，再以搶攻點刺得手，連取兩分，領先至7：5。

香港選手張家朗奪下巴黎奧運劍擊男子個人花劍金牌，成攻衛冕，也是香港本屆奧運第二金...
香港選手張家朗奪下巴黎奧運劍擊男子個人花劍金牌，成攻衛冕，也是香港本屆奧運第二金。（路透）

香港選手張家朗奪下巴黎奧運劍擊男子個人花劍金牌。（路透）
香港選手張家朗奪下巴黎奧運劍擊男子個人花劍金牌。（路透）

張家朗再取兩劍領先至3分，馬奇進攻得手，張家朗依然領先9：7，其後再以簡單直刺得分。張家朗被追成10：10，被壓至底線拉開防守還擊得分再取領先，以11：10進行次節。

張家朗開段被迫至底線失守，打成11：11平手，張家朗再以進攻反攻得分，連失3劍落後12：14。張家朗在落敗邊緣先取一分，再以延續得分，被追至14：14，多次出現同時「雙燈」狀況，裁判即時看錄影重播也無法判決誰勝。必須取決最後一擊，張家朗憑藉穩健的劍術和精準的攻防刺劍得手，以 15：14的比數擊敗對手，繼上屆東京奧運後，再度摘下男子花劍項目金牌，成功衛冕，為香港隊奪得本屆奧運第二面金牌。

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