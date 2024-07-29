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巴奧／中國男團體操「輸給日本」蘇煒德2度掉槓：對不起隊友

新華社／巴黎29日電
巴黎奧運的男子體操賽的中國體操隊員29日在現場觀看宣布數分數，得知日本隊獲得金牌的表情。(美聯社)
巴黎奧運的男子體操賽的中國體操隊員29日在現場觀看宣布數分數，得知日本隊獲得金牌的表情。(美聯社)

29日進行的巴黎奧運體操男團決賽中，中國隊在手握3分多的巨大優勢時，最後一項因失誤遭遇逆轉，與金牌失之交臂。日本隊以總分259.594分獲得金牌，中國隊以0.532分之差遺憾摘銀。賽後隊員們難掩失落，肖若騰、劉洋等老將淚灑賽場，濕紅的眼睛令人心痛。

由於中國隊老將孫煒在賽前的訓練中受傷，蘇煒德替換孫煒參加男子團體比賽。兩天前的資格賽，中國隊以第一身份晉級，老對手日本隊位列第二。

決賽中，排名前兩位的中國隊和日本隊同組出場，兩支奪冠熱門隊伍直接上演強強對話。在進行至最後一項單槓前，中國隊還領先排名第二的日本隊3.267分。然而，蘇煒德在單槓比賽中意外兩次掉槓，僅得到11.600分。儘管隨後出場的張博恆發揮出色獲得14.733分，但最終中國隊還是以微弱分差獲得銀牌。

獲得金牌後日本隊向中國隊致意。(美聯社)
獲得金牌後日本隊向中國隊致意。(美聯社)

從領先3.267分到落後0.532分，賽前被看好的中國隊與金牌失之交臂，遺憾和失落清晰地寫在每一個隊員臉上。隊友們並沒有責怪蘇煒德，作為隊長的張博恆擁抱和鼓勵著他，看台上觀眾的掌聲不斷，給予了中國隊最大的支持和肯定。

「對不起我的隊友大哥們，（他們）非常地努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來了，但是因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」蘇煒德賽後自責地說。

中國隊上一次獲得奧運體操男團金牌是12年前的倫敦奧運，此後隨著陳一冰、鄒凱等名將的退役，中國體操隊經歷了低谷，在里約奧運和東京奧運都獲得季軍。

「我們很珍惜這一枚銀牌，因為這是對我們成績的肯定，之所以有些失落，是因為我們永遠有一個更高的追求，我們想去贏得冠軍。」28歲的肖若騰說。這是他最後一屆奧運。

對於落淚，肖若騰說，心情很複雜。「一想到這個結果，我就會哭。我哭，可能是覺得自己沒發揮好。但生活總是這樣。」他在最後一項單槓第一個出場時，下法也出現了失誤。

劉洋表示，年輕運動員第一次參加奧運，出現失誤還是經驗問題，自己作為老隊員應該更多地鼓勵和提醒年輕隊員。「我想拿團體金牌，這也是我這幾年堅持訓練的原因，我們是奔著冠軍來的，雖然有些遺憾，但我們是一個團隊，無論失誤也好，還是動作完成得不夠理想，我們都會共同承擔。」劉洋說。

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