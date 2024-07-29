我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

南加又一起華人家庭糾紛命案 槍擊致一死一傷

巴奧／「台灣蝶王」王冠閎登場拚歷史 拳擊黃筱雯迎戰第一種子

奧運採訪團／巴黎即時報導
「台灣蝶王」王冠閎。(中央社)
「台灣蝶王」王冠閎。(中央社)

巴黎奧運中華代表團30日將有多位好手登場，連續兩年站上奧運舞台的「台灣蝶王」王冠閎將於男子200公尺蝶式預賽出賽，如能晉級會續戰準決賽，挑戰我國史上首位闖進奧運游泳決賽的選手。

上屆東京奧運王冠閎首次參賽，就先在男子蝶式200公尺預賽游出破全國紀錄的1分54秒44挺進到準決賽，儘管最終挑戰決賽門票失利，不過預賽的成績在當年決賽中足以拿下銅牌，這也讓王冠閎今年再度參賽依舊備受期待。

至於男子不定向飛靶好手楊昆弼，將在預賽第二日登場，力拚前6名晉級決賽的門票，至於女子不定向飛靶林怡君、劉宛渝也迎接預賽首日賽程。

而在羽球場上，將挑戰男雙衛冕的組合「麟洋配」王齊麟／李洋進行分組賽第3戰，迎戰美國組合邱愷翔／約書亞．袁（Joshua Yuan），如能取勝將能提前搶下8強門票。

網球一姐謝淑薇與搭擋曹家宜通過女雙首輪考驗，搶下台將暌違8年在奧運的首勝後，將繼續在第二輪登場，迎戰第7種子的烏克蘭組合柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），至於女雙首輪賽事因雨順延的詹詠然／詹皓晴，也將登場挑戰衛冕的捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）。

而東京奧運拿下銅牌的拳擊女子16公斤級好手黃筱雯，在巴黎奧運通過首關考驗後，16強賽將遭遇第一種子的保加利亞好手佩特羅娃（Stanimira Petrova），面臨本屆賽事最大考驗。

此外，桌球也將進行單打32強賽，其中林昀儒將對上克羅埃西亞加奇尼（Andrej Gacina），至於射箭男子個人賽湯智鈞、林子翔、戴宇軒將從64強賽射起，其中湯智鈞東京奧運以第4名與獎牌擦身而過，今年將力拚更上一層樓。

巴黎奧運熱話題

東京奧運 巴黎奧運 林昀儒

上一則

巴奧／男子拳擊16強止步 賴主恩自評7分：已經盡全力

下一則

巴奧／中國男團體操「輸給日本」蘇煒德2度掉槓：對不起隊友

延伸閱讀

巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒

巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒
巴奧／香港第2金「劍神」張家朗衛冕奧運冠軍

巴奧／香港第2金「劍神」張家朗衛冕奧運冠軍
說好的奧運觀光商機呢？巴黎遊客驟減 業者叫苦連天

說好的奧運觀光商機呢？巴黎遊客驟減 業者叫苦連天
巴黎奧運艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄

巴黎奧運艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄
沙烏地首位女子泳將參戰奧運 創個人最佳成績

沙烏地首位女子泳將參戰奧運 創個人最佳成績
巴奧射箭／無緣連2屆奪牌 湯智鈞：4年一次就是這麼殘酷

巴奧射箭／無緣連2屆奪牌 湯智鈞：4年一次就是這麼殘酷

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過

巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國