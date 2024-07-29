巴奧／「台灣蝶王」王冠閎登場拚歷史 拳擊黃筱雯迎戰第一種子

「台灣蝶王」王冠閎。(中央社)

巴黎奧運 中華代表團30日將有多位好手登場，連續兩年站上奧運舞台的「台灣蝶王」王冠閎將於男子200公尺蝶式預賽出賽，如能晉級會續戰準決賽，挑戰我國史上首位闖進奧運游泳決賽的選手。

上屆東京奧運 王冠閎首次參賽，就先在男子蝶式200公尺預賽游出破全國紀錄的1分54秒44挺進到準決賽，儘管最終挑戰決賽門票失利，不過預賽的成績在當年決賽中足以拿下銅牌，這也讓王冠閎今年再度參賽依舊備受期待。

至於男子不定向飛靶好手楊昆弼，將在預賽第二日登場，力拚前6名晉級決賽的門票，至於女子不定向飛靶林怡君、劉宛渝也迎接預賽首日賽程。

而在羽球場上，將挑戰男雙衛冕的組合「麟洋配」王齊麟／李洋進行分組賽第3戰，迎戰美國組合邱愷翔／約書亞．袁（Joshua Yuan），如能取勝將能提前搶下8強門票。

網球一姐謝淑薇與搭擋曹家宜通過女雙首輪考驗，搶下台將暌違8年在奧運的首勝後，將繼續在第二輪登場，迎戰第7種子的烏克蘭組合柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），至於女雙首輪賽事因雨順延的詹詠然／詹皓晴，也將登場挑戰衛冕的捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）。

而東京奧運拿下銅牌的拳擊女子16公斤級好手黃筱雯，在巴黎奧運通過首關考驗後，16強賽將遭遇第一種子的保加利亞好手佩特羅娃（Stanimira Petrova），面臨本屆賽事最大考驗。

此外，桌球也將進行單打32強賽，其中林昀儒 將對上克羅埃西亞加奇尼（Andrej Gacina），至於射箭男子個人賽湯智鈞、林子翔、戴宇軒將從64強賽射起，其中湯智鈞東京奧運以第4名與獎牌擦身而過，今年將力拚更上一層樓。