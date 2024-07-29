巴奧／香港第2金「劍神」張家朗衛冕奧運冠軍

7月29日，張家朗在頒獎儀式上。（新華社）

繼香港 運動員江旻憓奪得巴黎奧運 女子個人重劍賽事金牌後，29日，香港「劍神」張家朗為香港隊再「刺」下一金。

「大心臟」、「力挽狂瀾」已成為張家朗身上的「標籤」。張家朗曾經的帶隊教練陸志成如是評價，「張家朗是非常有天賦的運動員，也是非常自律、毅力極強的運動員。」

決賽中，張家朗對陣義大利 選手馬基。比賽開局，張家朗憑藉準確的出劍率先得分，隨後比賽逐漸陷入膠著，雙方陸續戰成4：4、5：5，張家朗在場上通過節奏的變化將比分拉開，然而，馬基也頑強反擊，再度將分差縮小，10平、11平、12平……緊張的氣氛在賽場內彌漫。最後時刻，張家朗在12：14落後的情況下上演絕地反擊，連得3分將金牌收入囊中。

7月29日，張家朗在比賽後慶祝勝利。（新華社）

從1996年亞特蘭大奧運李麗珊女子帆板奪金，香港奧運金牌打破鴨蛋，到三年前的東京奧運，張家朗摘得男子花劍桂冠，港隊共獲兩枚奧運金牌。而此次巴黎奧運第一周，江旻憓、張家朗連奪兩金，香港代表團已創造奧運最佳戰績。

1997年出生的張家朗素有「少年劍神」之稱，其父母也是運動員出身。15歲時，張家朗告訴父母想要停學做全職運動員。「我覺得任何年紀都可以讀書，但擊劍運動講求體能和狀態，錯過了就不可能再追。」

張家朗的成長歷程充滿挑戰和奮鬥。成為職業運動員後，張家朗憑藉不懈的努力、出色的天賦在擊劍項目上快速進步，並逐漸成長為香港花劍隊的「一哥」。