我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

等待科技股財報和Fed會議 史指那指微揚

巴奧／香港第2金「劍神」張家朗衛冕奧運冠軍

中新社／巴黎29日電
7月29日，張家朗在頒獎儀式上。（新華社）
7月29日，張家朗在頒獎儀式上。（新華社）

香港運動員江旻憓奪得巴黎奧運女子個人重劍賽事金牌後，29日，香港「劍神」張家朗為香港隊再「刺」下一金。

「大心臟」、「力挽狂瀾」已成為張家朗身上的「標籤」。張家朗曾經的帶隊教練陸志成如是評價，「張家朗是非常有天賦的運動員，也是非常自律、毅力極強的運動員。」

決賽中，張家朗對陣義大利選手馬基。比賽開局，張家朗憑藉準確的出劍率先得分，隨後比賽逐漸陷入膠著，雙方陸續戰成4：4、5：5，張家朗在場上通過節奏的變化將比分拉開，然而，馬基也頑強反擊，再度將分差縮小，10平、11平、12平……緊張的氣氛在賽場內彌漫。最後時刻，張家朗在12：14落後的情況下上演絕地反擊，連得3分將金牌收入囊中。 

7月29日，張家朗在比賽後慶祝勝利。（新華社）
7月29日，張家朗在比賽後慶祝勝利。（新華社）

從1996年亞特蘭大奧運李麗珊女子帆板奪金，香港奧運金牌打破鴨蛋，到三年前的東京奧運，張家朗摘得男子花劍桂冠，港隊共獲兩枚奧運金牌。而此次巴黎奧運第一周，江旻憓、張家朗連奪兩金，香港代表團已創造奧運最佳戰績。

1997年出生的張家朗素有「少年劍神」之稱，其父母也是運動員出身。15歲時，張家朗告訴父母想要停學做全職運動員。「我覺得任何年紀都可以讀書，但擊劍運動講求體能和狀態，錯過了就不可能再追。」

張家朗的成長歷程充滿挑戰和奮鬥。成為職業運動員後，張家朗憑藉不懈的努力、出色的天賦在擊劍項目上快速進步，並逐漸成長為香港花劍隊的「一哥」。

7月29日，香港選手張家朗獲得金牌，成功衛冕。圖為張家朗獲勝後手舉香港特別行政區...
7月29日，香港選手張家朗獲得金牌，成功衛冕。圖為張家朗獲勝後手舉香港特別行政區區旗。（中新社）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 香港 義大利

上一則

「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

下一則

巴奧／反超美國 日本堀米雄斗 滑板金牌2連霸

延伸閱讀

說好的奧運觀光商機呢？巴黎遊客驟減 業者叫苦連天

說好的奧運觀光商機呢？巴黎遊客驟減 業者叫苦連天
巴黎奧運艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄

巴黎奧運艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄
沙烏地首位女子泳將參戰奧運 創個人最佳成績

沙烏地首位女子泳將參戰奧運 創個人最佳成績
巴黎30日高溫將達攝氏35度 酷熱影響奧運戶外賽事

巴黎30日高溫將達攝氏35度 酷熱影響奧運戶外賽事
英跳水王子巴黎奧運後會退休嗎？丈夫這麼說

英跳水王子巴黎奧運後會退休嗎？丈夫這麼說
巴奧／陳弈通手氣正順卻被換劍 誓言洛杉磯奧運定要奪牌

巴奧／陳弈通手氣正順卻被換劍 誓言洛杉磯奧運定要奪牌

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35

超人氣

更多 >
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普
巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過

巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡