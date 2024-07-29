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巴奧／南蘇丹男籃隊史首勝 賽前「播錯國歌」好尷尬

中央社／法國阿斯克新城28日綜合外電報導
巴黎奧運籃球項目南蘇丹28日擊敗波多黎各，拿下隊史奧運首勝。（路透）
巴黎奧運籃球項目南蘇丹28日擊敗波多黎各，拿下隊史奧運首勝。（路透）

南蘇丹28日進行巴黎奧運籃球分組賽首戰，卻因出現播錯國歌的尷尬失誤讓比賽失色。南蘇丹終場擊敗波多黎各，拿下隊史奧運首勝。

中央社引述法新社報導，非洲國家南蘇丹隊在和波多黎各交手前列隊，聽到國歌播錯後球員們個個面有難色。

在阿斯克新城（Villeneuve-d'Ascq）的皮爾莫魯瓦球場（Stade Pierre-Mauroy）內，南蘇丹球迷們在看台上大聲數落這項疏失。

現場旋即更正錯誤並播放正確南蘇丹國歌，波多黎各隊的球員和球迷們也一同為對方鼓掌。

南蘇丹是首次登上奧運籃球殿堂。奧運主辦方告訴法新社：「我們對南蘇丹隊及球迷們致上最誠摯歉意。我們及時切斷播錯的國歌，改為正確版本。」

這起爭議和26日奧運開幕典禮時，主辦方失言把南韓奧運代表隊介紹成北韓隊的失誤如出一轍。

熱身賽曾讓美國男籃差點翻船的南蘇丹男籃，28日在巴黎奧運的首戰90：79擊敗波多黎各。

路透報導，波多黎各靠精準命中率主宰上半場，但陣中NBA紐奧良鵜鶘前鋒阿瓦拉多（Jose Alvarado）上半場結束前扭傷腳踝退場，雖然下半場歸陣，卻似乎成為比賽關鍵轉折。

南蘇丹的瓊斯（Carlik Jones）砍進19分帶領球隊完成逆轉，比賽終了前1分鐘嘉布瑞爾（Wenyen Gabriel）一記雷霆萬鈞的灌籃讓南蘇丹士氣沸騰，最終拿下隊史奧運首勝，也是1996年以來非洲球隊在奧運男籃的第2勝。

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