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巴奧／網球女雙謝淑薇、曹家宜首勝 桌球混雙止步8強

特派記者藍宗標／巴黎28日電
謝淑薇（左）搭擋曹家宜奪下巴黎奧運網球女雙首勝。（特派記者季相儒／攝影）
謝淑薇（左）搭擋曹家宜奪下巴黎奧運網球女雙首勝。（特派記者季相儒／攝影）

網球名將謝淑薇搭擋20歲小將曹家宜，在巴黎奧運網球女雙賽事以7：6、7：5擊敗羅馬尼亞組合貝古（Irina-Camelia Begu）、妮可拉絲克（Monica Niculescu）， 拿到16強門票，這是謝淑薇繼2012年倫敦奧運女雙闖進八強後，相隔12年又在奧運獲勝。桌球混雙八強賽，中華隊林昀儒／陳思羽遭遇中國大陸王楚欽／孫穎莎，首局雖率先拿下，但最後遭逆轉止步於八強。

謝淑薇／曹家宜第一盤打到5：5時遭破發，兩人隨即還以顏色，也破了對手發球局，以6：6進入搶七，接下來連拿3分，最後以7：2勝出，已經打了1小時3分。

雙方第二盤繼續糾纏，中華隊破了對方兩個發球局，也遭破發一次，謝淑薇在第6局網前放小球失利，氣到當場摔拍，還好最後仍以7：5過關，花了兩小時迎接重返中華代表團首勝。

桌球混雙八強賽，中華隊林昀儒／陳思羽遭遇第一種子的中國大陸王楚欽／孫穎莎，儘管中華隊首局率先拿下，但王楚欽／孫穎莎在第二局起急起直追，最終以7：11、11：6、6：11、11：7、11：9、11：4逆轉晉級四強，林昀儒／陳思羽則是止步於八強。

在八強賽首局賽事中，林昀儒／陳思羽也在首局就展現絕佳狀態，先是以11：7拿下，第二局前段也一度取得領先，不過王楚欽／孫穎莎隨後急起直追，加上陳思羽失誤偏多，讓王楚欽／孫穎莎以11：6扳平。

第三局林昀儒／陳思羽再度強勢開局取得5：1領先，並且一路領先到10：5率先取得局點，並以11：6再度取得領先，第四局林昀儒／陳思羽一度取得3：1領先，但卻又因為失誤問題遭到逆轉，大陸組合以11：7再次扳平。

關鍵第五局前段兩隊展開一來一往的拉鋸，不過在5：5後，王楚欽／孫穎莎卻打出一波5：0攻勢取得5個局點，不過林昀儒／陳思羽重新調整後連續化解4個局點，但仍遭大陸組合拿下第5個局點，以11：9率先聽牌。

第6局林昀儒／陳思羽在背水一戰的情況下仍是無法解決失誤偏多的問題，讓王楚欽／孫穎莎最終以11：4逆轉勝出，搶下強門票。

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