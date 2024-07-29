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巴奧／「世界貓王」唐嘉鴻 單槓資格賽第二晉決賽

特派記者劉肇育／巴黎28日電
台灣好手唐嘉鴻在巴黎奧運體操男子單槓資格賽排名第二，晉級到8月5日的決賽，將力拚獎牌。（美聯社）
台灣好手唐嘉鴻在巴黎奧運體操男子單槓資格賽排名第二，晉級到8月5日的決賽，將力拚獎牌。（美聯社）

中華隊「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓資格賽登場，採用難度分6.300套路並取得執行分8.633分，總分14.933分，就以資格賽第二名成績晉級到8月5日晚間9時30分登場的決賽，有望衝擊頒獎台。

上屆東京奧運與單槓決賽擦身而過，但最終在個人全能拿下第七名的唐嘉鴻，在去年歷經了阿基里斯腱斷裂傷勢因而錯過杭州亞運，不過他不但未被打倒，還在教練翁士航與團隊的支持下迅速重回上場，且再度取得奧運參賽資格，還成為中華隊今年重點奪牌選手。

巴黎奧運男子單槓資格賽中，唐嘉鴻小試身手拿下14.933分，在所有選手中僅次於中國大陸張博恆的15.133分，且接下來的決賽他與教練還計畫將難度提升到6.500甚至是6.800分，有望衝擊台灣史上首面奧運體操金牌。

唐嘉鴻曾形容資格賽是「心魔」，這次算是有所突破，在完成整套動作以後，他也覺得相當感動，「最重要的是沒有辜負團隊、老師和支持我的人給我的鼓勵，當我從腳受傷到現在站起來，總算是有回饋給他們，有很多感觸。」

這次唐嘉鴻不僅家人來到巴黎觀賽，賽前他也與幾名東京奧運表現不如預期的國外好手聊到上屆賽事的失利，他們也相約要挑戰更好表現，最終也幾乎都順利搶下決賽門票，對此唐嘉鴻說：「這次幾個參與討論的選手幾乎最終都進入決賽，這讓我覺得有戰隊的感覺。」

而一路看著唐嘉鴻突破重重難關的教練翁士航也宣言，今年的目標就是「拿下」，「我評估他6.800的高光會是在這八天，但要評估得更仔細，上次東奧我們目標是『拿得起、放得下』，但今年我們的策略就是要『拿下』。」

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