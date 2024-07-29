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巴奧／孫穎莎乒乓混雙晉四強 女單將遇61歲倪奶奶

中國新聞組／北京29日電
巴黎奧運乒乓混雙八強比賽，中國組合王楚欽／孫穎莎4：2戰勝中華台北組合林昀儒／陳思羽，晉級四強。（中通社）
巴黎奧運乒乓混雙八強比賽，中國組合王楚欽／孫穎莎4：2戰勝中華台北組合林昀儒／陳思羽，晉級四強。（中通社）

巴黎奧運會乒乓球項目28日展開新一場爭奪，中國隊王楚欽和孫穎莎一日雙賽，他們先在男、女單打比賽中晉級32強，之後「莎頭組合」以4：2逆轉戰勝中華台北組合林昀儒／陳思羽，闖入混雙四強。女單部分，孫穎莎將在32強賽對陣盧森堡61歲老將倪夏蓮。

新華社報導，在乒乓球混雙四分之一決賽中，「莎頭組合」開局進入狀態較慢，以7：11先丟一局。第二局兩人積極調整狀態，大角度斜線調動對手，以11：6扳回一局。第三局，林昀儒／陳思羽11：6再下一城。第四局，「莎頭組合」11：7獲勝，將總比分扳至2：2，之後以11：9、11：3連勝兩局，最後以總比分4：2取勝。

賽後，孫穎莎說：「今天（我們的表現）有好有壞，好的地方是後半程的感覺，包括最後贏下比賽，欠缺的地方是開局的調度，包括我們的銜接沒有做到特別好，回去會及時總結，來準備明天的半決賽。」

而在當日稍早進行的女單首輪比賽，孫穎莎4:0輕取巴西選手高橋·朱麗葉，「我覺得整場比賽發揮得比較正常，在自己想象的範圍之內，做到了鬆弛有度。」

在32強賽，孫穎莎將對陣盧森堡61歲老將倪夏蓮，倪夏蓮是今屆奧運年紀最大的乒乓球手。倪夏蓮與孫穎莎相差38歲，當倪夏蓮在2000年首次參加奧運時，孫穎莎還在母親的肚裡，她在2000年11月才出生。

談到這場比賽，孫穎莎說：「能夠在奧運賽場跟倪阿姨交手，我覺得非常開心。倪阿姨是我們年輕一代學習的榜樣，她身上體現了體育精神，我會全力以赴準備，也會享受這場比賽。」

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