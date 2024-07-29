巴奧／蝶后百米蝶泳摘銅 張雨霏哭上熱搜 網酸「藥檢有用」

蝶后張雨霏在巴黎奧運游泳女子100米蝶泳拿下銅牌，賽後失望落淚。（新華社）

中國被視為奪金希望濃厚的巴黎奧運 女子100米蝶泳決賽，中國選手張雨霏最終以56秒21成績獲銅牌，衝金失敗；張雨霏在領獎後淚灑賽場，「張雨霏哭了」衝熱搜。而在男子100米蛙泳決賽中，中國選手「蛙王」覃海洋僅獲第七。張雨霏和覃海洋都在是比賽後半程開始落後，賽後都稱是壓力大沒調整好，中國網友們紛紛安慰，也有人酸「藥檢查得嚴，拿不到金牌了」。

綜合報導，北京時間29日，在巴黎奧運游泳女子100米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏奪得銅牌。美國選手哈斯克(Torri Huske)和瓦許(Gretchen Walsh)包攬金牌、銀牌。張雨霏當時在第3道，入水反應為0.66秒，緊咬瓦許居第二，但進入到後半程，哈斯克超越張雨霏和瓦許以55秒59拿到金牌，張雨霏以56秒21拿到銅牌。

張雨霏在巴黎奧運游泳女子100米蝶泳拿下銅牌。（新華社）

張雨霏曾奪得2020年東京奧運 會女子100米蝶泳銀牌、女子200米蝶泳金牌等，在此次賽後採訪中一度表示「很好了！」並指「是我自己差了一點運氣。」她稱非常渴望有一項屬於自己的世界紀錄和100米蝶泳的冠軍，因一直執著於這個面所以沒有辦法放下和釋懷，「這是我要去學會調整的，相反這項比完之後，我的壓力好像沒了」。

站上領獎台、戴上獎牌，張雨霏笑得超甜。不過，在結束頒獎禮後，張雨霏哭了，衝上微博熱搜第一。現場觀眾和網友紛紛安慰「雨霏別哭！你真的很棒」。仍有一些網友酸「查得嚴，拿不到金牌了」，「哦，看來藥檢這東西還是有用的」。

另在北京時間29日，巴黎奧運男子100公尺蛙泳決賽進行，覃海洋在前50公尺位居第一的情況下後程乏力，最終只獲得第7名。義大利選手尼可羅以59秒03的成績獲得金牌。

在先前的準決賽上，覃海洋以總排名第2的成績晉級決賽，決賽入水反應時間只有0.63秒，第一個50公尺位列第一位，成績達到27秒03。但進入到後半程50米，覃海洋逐漸掉速被多人超越，後半程用時達到了32秒47，最終成績59秒90。據賽後數據，覃海洋後半程32秒47，全場最慢。

覃海洋在賽後直言，自己確實壓力太大，他認為，比賽前50米自己保持住了節奏，但後面50米游得很亂：「特別想贏，可能思想沒有調整好」。