巴奧╱華裔簡愛奪金 美國女力發威 100蝶、花劍包辦金銀 總獎牌暫居第一

華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)28日以0.04秒之差擊敗隊友、世界紀錄保持人瓦許，贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌。(美聯社)

巴黎奧運 進入第三天，美國隊在游泳、擊劍項目大有斬獲，分別於女子100公尺蝶式、女子花劍(鈍劍，foil)包辦金銀牌，為美國拿下2金2銀，超越法國暫居獎牌總數第一。

女子100公尺蝶式金牌由華裔選手簡愛(Torri Huske，托莉‧哈斯克)以55.59秒拿下，先前她在東京奧運上以0.01秒之差錯過金牌，今年她最強勁的對手正是同隊的葛雷琴‧瓦許(Gretchen Walsh)，瓦許現為該項目的世界紀錄、奧運紀錄保持者，然而決賽未能突破自身紀錄，以55.63秒拿下銀牌；中國「蝶后」張雨霏以56.21秒摘銅。

華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske，左)28日以0.04秒之差擊敗隊友、世界紀錄保持人瓦許，贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌；美國隊在這個項目包辦金銀牌。(美聯社)

簡愛賽後表示「她現在還在震驚當中」，非常感激能和瓦許一路走到這裡。瓦許的銀牌則是她職業生涯中的第一枚個人奧運獎牌，這位21歲的選手在6月的美國奧運游泳選拔賽上以55.18秒的成績打破世界紀錄，又在本月27日的準決賽中創下55.38秒的奧運紀錄，可惜決賽未能突破；瓦許仍表示她很高興兩人以金銀牌得主代表美國隊站上領獎台。簡愛和瓦許也是女子100公尺自由式接力的隊友，最終獲得銀牌。

擊劍方面，李‧基弗(Lee Kiefer)擊敗了羅倫‧史克拉格斯(Lauren Scruggs)，以15比6的得分成為衛冕冠軍。這是史上首次有兩位美國選手在女子花劍項目決賽中較勁，基弗也成為第二位在個人比賽中獲得兩枚奧運金牌的美國擊劍運動員。21歲的史克拉格斯則隱隱有基弗接班人之勢，待基弗退休 後擔起重任。

女子花劍決賽，由兩名美國選手爭冠，李‧基弗(右)擊敗了羅倫‧史克拉格斯，成功衛冕冠軍。(美聯社)

截至發稿，金牌總數由日本和澳洲 的4枚並列第一，美、法、韓、中各拿3枚同列第二；獎牌總數則是美國的12枚暫居第一。

除了女子花劍和女子100公尺蝶式共二金二銀，美國隊在越野登山車賽(Cycling Mountain Bike)由巴騰(Haley Batten)奪銀、戴格特(Chloe Dygert)在公路自由車個人計時賽摘銅。

游泳項目收穫最豐，女子三公尺雙人同步跳板由貝肯(Sarah Bacon)和庫克 (Kassidy Cook)奪銀、男子100公尺蛙式由芬克(Nic Fink)奪銀、女子400公尺自由式由雷德基(Katie Ledecky)摘銅、 男子400公尺個人混合式由佛斯特(Carson Foster)摘銅，以及男子100公尺自由式接力奪金、女子100公尺自由式奪銀。