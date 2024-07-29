巴奧╱最後27秒領先5分被追平 中國女籃遭西班牙逆轉敗

西班牙隊驚奇逆轉，加時賽以一分險勝中國女籃，終場時隊員高舉雙手慶祝。(美聯社)

中國女籃隊28日迎來巴黎奧運 第一戰，面對西班牙隊取得泰半領先的中國隊，正規賽最後27秒還握有5分領先，不料卻被西班牙驚奇扳平，延長賽中國隊出現關鍵失誤，最終以89：90吞敗，莫名送走幾乎到手的勝利。

奧運女籃共12隊與會，預賽分成3組，中國和西班牙、塞爾維亞和波多黎各同組，分組前2名可直接晉級8強，中國隊在201公分的中鋒李月汝發揮下，首節取得22：13優勢，全場泰半時間都是領先一方。

第四節最後27秒，中國在楊力維2罰1中下還握有75：70領先，不料西班牙只花5秒就靠卡薩斯(Queralt Casas)「2+1」追到只差2分，接續祭出犯規戰術，中國李夢2罰中1，最後6秒西班牙後衛羅德里奎茲(Leonor Rodriguez)不但投進追平三分球，還製造中國犯規，「3+1」原有機會致勝，但加罰的一球失手，讓比賽76：76進入延長賽。

西班牙延長賽最高取得5分領先，中國靠李月汝最後14秒外線破網追到只落後1球，犯規戰術下羅德里奎茲2罰只中1，中國有機會追平，緊要關頭王思雨卻將球傳給籃下的李月汝，她雖追回2分，中國隊仍以1分落後，加上犯規不及，讓西班牙驚喜以90：89拿下戲劇性首勝。

中國女籃隊在正規賽領先超過35分鐘，卻大意送走勝利，尤其延長賽的最後選擇讓人不解，李月汝雖攻下31分、15籃板，卻成悲劇英雄。西班牙以古斯塔夫森(Megan Gustafson)29分、8籃板最佳，羅德里奎茲25分也是致勝功臣。