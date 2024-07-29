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巴奧╱「死神」杜蘭特帶隊 男籃夢幻隊大勝塞爾維亞

記者曾思儒／綜合報導
美國男籃選手杜蘭特(左)首戰銳不可擋，9投8中攻下23分。(歐新社)
美國男籃選手杜蘭特(左)首戰銳不可擋，9投8中攻下23分。(歐新社)

尋求奧運五連霸的美國男籃「夢幻隊」，28日迎來巴黎奧運首戰，熱身賽五戰全部缺席的杜蘭特(Kevin Durant)用實際表現證明身手，上半場8投8中拿下21分，加上擔任美國隊掌旗手的「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)繳出全能數據，帶領美國以110：84大勝塞爾維亞，衛冕路開出紅盤。

美國面對NBA球星約柯奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞，派上詹姆斯、柯瑞(Stephen Curry)、安比德(Joel Embiid)、布克(Devin Booker)和哈勒戴(Jrue Holiday)先發，開賽雖陷入2：10落後，但柯瑞外線開火帶動一波12：2攻勢逆轉；塞爾維亞雖以連拿8分表現再搶回領先，但杜蘭特一上陣就飆進外線，且和愛德華(Anthony Edwards)聯手打出11：0小高潮，首節打完美國取得25：20領先。

杜蘭特第二節持續開火，包括節末壓哨的翻身中距離跳投破網，他上半場合計8投8中，包括5次三分球得手，上場不到10分鐘就攻下兩隊最高的21分，讓美國隊半場取得58：49領先。

第三節除詹姆斯攻守兩端都有表現，美國替補陣容也有發揮，愛德華最後一波攻勢用靈活腳步晃過防守者，拋進壓哨球後，讓板凳區的柯瑞都擺出「打電動」的慶祝動作。

美國第三節打出26：16攻勢，帶著84：65領先進入決勝節；第四節布克連飆外線下，還剩1分54秒美國得分就破百，詹姆斯讀秒階段站上罰球線時現場還響起「MVP」喊聲，最終美國就在柯瑞追加外線下以110：84收穫勝利。

美國男籃點點開花，杜蘭特9投8中攻下23分，詹姆斯也有21分、9助攻、8籃板全能表現，搭配哈勒戴15分、布克12分，團隊更寫下32投18中超過5成6外線命中率。塞爾維亞以約柯奇20分、8助攻、4抄截最佳。

美國和塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各同於C組，下一戰將對陣南蘇丹。

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