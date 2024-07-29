我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

巴奧／拜爾絲克服小腿疼痛 女子體操晉級決赛

編譯俞仲慈／綜合報導
拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)
拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)

巴黎奧運女子體操項目，美國體操選手拜爾絲(Simone Biles)克服小腿疼痛的問題，在五項分組資格賽，表現傑出，順利晉級決賽，同時美國隊在團體分組預賽排名第一，也取得決賽資格。

美國女團分組預賽排名第一

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，美國體操明星拜爾絲三年前參加東京奧運，因為身體出狀況，為避免受傷，黯然宣布退出決賽，當時引發極大爭議。

三年後，27歲的拜爾絲現身巴黎奧運參賽，不過數周前在自由體操項目熱身時，意外扭傷小腿，比賽當天只見拜爾絲左腿纏著膠布，走路一跛一跛，顯然腿傷尚未痊癒。

拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)
拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)

拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)
拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)

不過這次拜爾絲將三年前東京奧運退賽陰影拋諸腦後，堅持完成五項分組資格賽，全程表現傑出，取得積分59.566，遙遙領先隊友、奧運衛冕冠軍李蘇妮(Sunisa Lee)，雙雙晉級決賽。

拜爾絲私人教練藍迪(Cecile Landi)直言：「這真是太棒了，59.5分。」並透露拜爾絲的腿傷已有數周之久，不過是個「小問題」，不影響她參加巴黎奧運；她說：「我們告訴她要提醒自己，她有能力辦到。」並強調：「她知道自己可以辦得到，所以最後真的辦到了，我真的為她感到高興。」

報導指出，雖然小腿受傷，但拜爾絲還是在自由體操與跳馬項目取得預賽最高分，並在最後高低槓比賽落地時，向全場觀眾致意。

美國女子體操隊在團體資格賽以172.296積分暫列第一，比第二名義大利隊166.861高出5分多，有望奪牌，藍迪表示：「大家很高興，也鬆了一口氣，第一天進入團體決賽、全能決賽，希望再多擠入數個單項決賽。」

至於拜爾絲將繼續挑戰30日舉行的團體決賽以及8月1日舉行的女子個人體操全能賽，爭取職業生涯第七枚奧運獎牌。

拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)
拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)
拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)
拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 拜爾絲 東京奧運

上一則

巴奧／謝瑜「單手插兜」氣槍射金 網友讚霸氣

下一則

巴奧／南蘇丹男籃隊史首勝 賽前「播錯國歌」好尷尬

延伸閱讀

巴奧／加拿大女足踢下法國 保住渺茫的晉級希望

巴奧／加拿大女足踢下法國 保住渺茫的晉級希望
洛杉磯奧運期間私家車恐難行 市長：是的

洛杉磯奧運期間私家車恐難行 市長：是的
巴奧／女子滑板街式賽 日本14歲奪金、15歲拿銀

巴奧／女子滑板街式賽 日本14歲奪金、15歲拿銀
全美2860萬人收看巴黎奧運開幕 創倫敦奧運以來最高

全美2860萬人收看巴黎奧運開幕 創倫敦奧運以來最高
巴奧／拜爾絲表現傑出 居競技體操資格賽小組第1

巴奧／拜爾絲表現傑出 居競技體操資格賽小組第1
韓正晤奧委會主席：當前國際形勢更應弘揚奧運精神

韓正晤奧委會主席：當前國際形勢更應弘揚奧運精神

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

2024-07-27 13:39
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手盛李豪、黃雨婷奪冠，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）

10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定

2024-07-27 12:02

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普