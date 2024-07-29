巴奧／拜爾絲克服小腿疼痛 女子體操晉級決赛

拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)

巴黎奧運 女子體操項目，美國體操選手拜爾絲 (Simone Biles)克服小腿疼痛的問題，在五項分組資格賽，表現傑出，順利晉級決賽，同時美國隊在團體分組預賽排名第一，也取得決賽資格。

美國女團分組預賽排名第一

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，美國體操明星拜爾絲三年前參加東京奧運 ，因為身體出狀況，為避免受傷，黯然宣布退出決賽，當時引發極大爭議。

三年後，27歲的拜爾絲現身巴黎奧運參賽，不過數周前在自由體操項目熱身時，意外扭傷小腿，比賽當天只見拜爾絲左腿纏著膠布，走路一跛一跛，顯然腿傷尚未痊癒。

拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)

拜爾絲復出，率領美國女子體操隊在團體賽順利晉級。(美聯社)

不過這次拜爾絲將三年前東京奧運退賽陰影拋諸腦後，堅持完成五項分組資格賽，全程表現傑出，取得積分59.566，遙遙領先隊友、奧運衛冕冠軍李蘇妮(Sunisa Lee)，雙雙晉級決賽。

拜爾絲私人教練藍迪(Cecile Landi)直言：「這真是太棒了，59.5分。」並透露拜爾絲的腿傷已有數周之久，不過是個「小問題」，不影響她參加巴黎奧運；她說：「我們告訴她要提醒自己，她有能力辦到。」並強調：「她知道自己可以辦得到，所以最後真的辦到了，我真的為她感到高興。」

報導指出，雖然小腿受傷，但拜爾絲還是在自由體操與跳馬項目取得預賽最高分，並在最後高低槓比賽落地時，向全場觀眾致意。

美國女子體操隊在團體資格賽以172.296積分暫列第一，比第二名義大利隊166.861高出5分多，有望奪牌，藍迪表示：「大家很高興，也鬆了一口氣，第一天進入團體決賽、全能決賽，希望再多擠入數個單項決賽。」