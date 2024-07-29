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巴奧╱南韓射箭女隊險勝中國隊 奪得十連冠

編譯中心／綜合報導
射箭女子團體賽南韓險勝中國，獲得奧運十連冠。(美聯社)
射箭女子團體賽南韓險勝中國，獲得奧運十連冠。(美聯社)

在28日結束的巴黎奧運會射箭女子團體金牌賽中，由林是見、南秀賢和全勛英領銜的衛冕冠軍南韓隊，險勝由李佳蔓、楊曉蕾、安琦軒組成的中國隊，收穫在這個項目上的十連冠。

巴黎奧運會射箭女子團體比賽28日在榮軍院進行。中國隊在四分之一決賽、半決賽中分別戰勝印尼隊和墨西哥隊，與先後戰勝中華台北、荷蘭隊的南韓隊會師決賽。

南韓隊奪下射箭女子團體金牌。(路透)
南韓隊奪下射箭女子團體金牌。(路透)

南韓女隊自1988年奧運會設立射箭女團項目以來，已連續九屆穩坐冠軍寶座。中國女隊此前曾四次殺入決賽，但均屈居亞軍；而近兩屆奧運會上，中國女隊未能獲得獎牌。李佳蔓、楊曉蕾、安琦軒組成的中國隊今年以來狀態頗佳，曾兩度在世界盃分站賽上擊敗南韓隊奪冠。

28日的金牌賽，第一輪南韓隊率先射箭，並以3環優勢拿下第一輪。第二輪中國隊先射，前三箭得到27環，南韓隊發揮更穩定，拿下29環。後三箭南韓隊保住領先優勢，以55：54拿下第二輪，總分4：0領先。

第三輪，中國隊前三箭以26：25領先，南韓隊後三箭未能追分成功，中國隊將總分追成2：4。第四輪，中國隊李佳蔓拿下10環，隨後兩箭楊曉蕾、安琦軒分別射出9環，前三箭領先對手2環。後三箭中國隊保持住了領先優勢，將總比分追成4：4，雙方進入加時賽。

加時賽採用一隊一箭、交替射箭的方式。南韓隊最終以29：27獲勝，總比分5：4戰勝中國隊。

「雖然有遺憾，但是隊員在比賽過程中也打出了頑強拼搏的精神，接下來我們會好好準備後續比賽。」中國射箭女隊的南韓籍主教練權容學賽後說。

射箭中國女隊在團體賽中惜敗南韓，僅獲亞軍。(美聯社)
射箭中國女隊在團體賽中惜敗南韓，僅獲亞軍。(美聯社)

中國隊員安琦軒賽後表示，這一次的成績使得隊員們更加堅定過去的訓練方式，為下一個奧運周期的備賽打下了一定基礎。

中國女隊之後還要準備個人賽，射箭男團比賽將於29日登場。

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