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巴奧╱泳破美飛魚16年紀錄 法國馬向樂到起雞皮疙瘩

編譯廖振堯／綜合報導
22歲法國游泳選手馬向在400公尺個人混合式決賽中奪冠，並刷新美國「飛魚」菲爾普斯在奧運高懸16年的紀錄。(美聯社)
22歲法國游泳選手馬向在400公尺個人混合式決賽中奪冠，並刷新美國「飛魚」菲爾普斯在奧運高懸16年的紀錄。(美聯社)

22歲法國游泳選手馬向(Leon Marchand)28日晚間在400公尺個人混合式(individual medley)決賽中奪冠，不僅是他職業生涯的第一枚奧運金牌，也打破美國「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)在奧運高懸16年的紀錄。雖然這項表現已足以讓馬向載入法國體育史冊，但菲爾普斯單屆八金的傳奇紀錄仍難撼動。

菲爾普斯單屆8金傳奇 仍難撼動

紐約時報報導，馬向400公尺個人混合式以4分02.95秒的成績刷新了奧運紀錄，打破菲爾普斯2008年北京奧運創下的4分03.84秒。馬向表示他在頒獎台上起了雞皮疙瘩，「我為自己和法國人感到非常自豪。」他後來說表示其實本想打破自己去年在世界泳聯錦標賽(2023 World Aquatics Championships)創下的世界紀錄(4分02.50秒)，雖然以不到半秒之差未能成功，但已超越菲爾普斯的舊奧運紀錄。

22歲法國游泳選手馬向(前)在400公尺個人混合式決賽中奪冠，並刷新美國「飛魚」...
22歲法國游泳選手馬向(前)在400公尺個人混合式決賽中奪冠，並刷新美國「飛魚」菲爾普斯在奧運高懸16年的紀錄。(美聯社)

馬向稱這場比賽中讓他倍感壓力，儘管在自由式時已明顯領先，但他也不敢放鬆；他今年春季受訪時便說這不僅僅是單純游泳比賽，而是在家鄉主場的奧運賽。不過他的教練便是2004、2008年執教菲爾普斯的鮑曼(Bob Bowman)，鮑曼深知在嚴格訓練之外如何安撫選手心理壓力、面對外界聚光燈檢視。在28日晚上比賽之前，馬向和鮑曼甚至已經沒有太多話要說，兩人都知道一切已經就緒，鮑曼說：「他非常冷靜、專注於他需要做的事情，所以我認為他現在做好充分的準備，剩下的只是享受過程。」

22歲法國游泳選手馬向在400公尺個人混合式決賽中奪冠，並刷新美國「飛魚」菲爾普...
22歲法國游泳選手馬向在400公尺個人混合式決賽中奪冠，並刷新美國「飛魚」菲爾普斯在奧運高懸16年的紀錄。(美聯社)

在往後幾天的賽程，馬向仍有機會提升自己的歷史地位。他31日晚上將參加200公尺蝶式、200公尺蛙式比賽，連續兩場比賽十分有挑戰性，不過馬向表示過去三年在NCAA常常經歷這種賽程，因此他相信自己已經準備好應對；8月1日(周四)還有200公尺個人混合式的比賽。

然而菲爾普斯在北京奧運的200公尺自由式、100公尺蝶式、200公尺蝶式、200公尺混合式、400公尺混合式、100公尺自由式接力、200公尺自由式接力、400公尺混合式接力拿到金牌，當年奧運會上只有9個國家贏得8枚或更多金牌，也就是菲爾普斯一人斬獲的金牌比其餘195國的代表隊還多，單屆八金前無古人，可能也後無來者。

巴黎奧運熱話題

奧運 紐約時報 NCAA

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