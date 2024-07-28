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巴奧／羽球37分鐘速勝譚蓮妮 戴資穎最後一舞首戰開胡

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
戴資穎直落二取得首戰勝利。（記者季相儒／攝影）
戴資穎直落二取得首戰勝利。（記者季相儒／攝影）

台灣羽球一姊戴資穎今年將在巴黎進行生涯奧運最後一舞，28日她也在分組賽首戰迎戰比利時選手譚蓮妮（Lianne Tan），儘管在首局前段雙方還一度拉鋸，但實力與排名都高出不少的戴資穎在重新調整後，逐漸擺脫對手糾纏，最終僅花37分鐘就以21：15、21、14直落二勝出，奧運首戰就開出紅盤。

今年將最後一次參與奧運的戴資穎，日前還擔任我國代表團開幕式進場掌旗官，經過一天休息後28日她也在分組賽登場，並遭遇比利時選手譚蓮妮。

在首局前段戴資穎雖然一度取得5：1領先，不過譚蓮妮在進入比賽狀態後急起直追，兩度與戴資穎戰成平手，但戴資穎隨後拉出一波3：1的攻勢以11：9領先進入技術暫停，儘管下半局譚蓮妮仍是緊咬比分，但戴資穎在後段再靠著一波3：0攻勢以21：15先下一城。

第二局雙方依舊打得拉鋸，譚蓮妮甚至一度取得8：7領先，不過戴資穎隨後靠著刁鑽的球路再要回領先優勢，並以11：10領先進入技術暫停，最終她也以21：14勝出，搶下在巴黎奧運的首勝。

戴資穎在拿下這一勝後，分組賽下一場將對上老對手泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），只要能取勝就能直接晉級到8強賽，上屆東京奧運戴資穎就曾與依瑟儂上演一場史詩大戰，雙方在拚戰3局後由戴資穎逆轉勝出晉級4強。

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