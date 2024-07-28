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巴奧／28日賽事看點：中國蝶后、蛙王爭金 台灣3位一姐出戰

體育新聞組／綜合26日電
7月27日，中國「蝶后」張雨霏在比賽前。（新華社）
7月27日，中國「蝶后」張雨霏在比賽前。（新華社）

當地時間28日，巴黎奧運會將產生13金，中國軍團將在游泳、射擊賽場衝擊金牌，在射箭、擊劍等賽場爭奪獎牌。中華台北隊的戴資穎將出戰，台灣網球女雙一姐謝淑薇則將攜手20歲年輕搭檔曹家宜出擊。

據中新網報導，當地時間28日，中國女籃的巴黎奧運首秀迎來硬仗，將對陣小組最強對手西班牙隊。

中國「蝶后」張雨霏和「蛙王」覃海洋將亮相游泳賽場，分別爭奪女子100公尺蝶泳和男子100公尺蛙泳冠軍。而

在順利「擊落」本屆奧運會首金後，中國槍手又瞄準了男子和女子10公尺氣手槍金牌。在27日的資格賽中，中國隊的兩名女將姜冉馨和李雪順利晉級。

射箭賽場將產生女子團體冠軍。由李佳蔓、安琦軒和楊曉蕾組成的中國隊在日前進行的排名賽中位居第二，直接晉級八強，排名第一的是韓國射箭女隊。

缺席了男子街式比賽的中國滑板隊在女子街式比賽中迎來三位「小孩姐」—19歲的曾文蕙、14歲的崔宸曦、13歲的朱沅鈴將聯袂出戰。

女子花劍是中國代表團最早獲得奧運金牌的項目之一。陳情緣、黃芊芊、王雨婷三人將聯袂出戰，在女子花劍個人賽中爭奪獎牌。

備受球迷關注的中國女籃28日迎來巴黎奧運首秀，對陣小組賽最強對手、世界排名第四的西班牙隊。在一個月前的熱身賽中，世界排名第二的中國女籃曾以46:70負於西班牙隊，但當時中國女籃多位主力球員缺陣，如今迎來完整陣容的中國女籃有望扭轉頹勢。

乒乓球將進行男女單打預賽，世界排名均位居第一的王楚欽和孫穎莎將雙雙出戰。如無意外，當日這兩位國乒「勞模」還將雙線出戰，搭檔參加混雙四分之一決賽。

中華代表隊奧運開幕後第二日賽事，台灣羽球一姐戴資穎上屆東京奧運奪下女單銀牌，今年巴黎奧運她將迎來奧運生涯最後一舞，28日也將率先出戰，而網球女雙一姐謝淑薇則將攜手20歲年輕搭檔曹家宜出擊，此外桌球一姐鄭怡靜也將同日登場。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 謝淑薇 戴資穎

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