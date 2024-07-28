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巴奧／女400自由式世紀對決 澳洲提特穆斯2連霸 雷德基僅奪銅

編譯盧炯燊／綜合報導
被譽為世紀大戰的巴黎奧運女子400自由式對決，澳洲的提特穆斯成功衛冕登頂奪金。(路透)
被譽為世紀大戰的巴黎奧運女子400自由式對決，澳洲的提特穆斯成功衛冕登頂奪金。(路透)

被譽為世紀大戰的巴黎奧運女子400自由式對決，美國名將雷德基(Katie Ledecky)再次失利只收穫銅牌，澳洲的提特穆斯(Ariarne Titmus)成功衛冕登頂奪金，加拿大17歲天才美少女麥金塔許(Summer McIntosh)獲得銀牌。

這項比賽賽前被稱為「三后之爭」，是本屆巴奧游泳項目一大看點，最終結果是提特穆斯以3分57秒49的成績輕鬆掌控全程，順利完成二連霸、麥金塔許以3分58秒37居次，兩人成績都在4分之內，雷德基相對失色以4分00秒86完成第三。

這場三泳后正面交鋒，提特穆斯是在一路領先下成功衛冕，麥金塔許緊隨其後，反而雷德基在最後50公尺明顯落後，嚴重失色。

提特穆斯在上屆東京奧運，包辦200公尺及400公尺金牌，擊敗志在必得的雷德基。2023年提特穆斯在澳洲選拔賽打破200公尺自由式世界紀錄，但在400公尺只能游出第二快的成績，這個項目由麥金塔許以創下世界紀錄的成績搶走。

賽前的局面是提特穆斯要面對麥金塔許的挑戰，奧運金牌選手雷德基則要一雪前恥，世紀決戰由此而起。

23歲的提特穆斯賽後直言鬆了一口氣，承認對這場比賽的期望以及壓力，可能是迄今為止最為強烈。

至於27歲的雷德基，儘管在400公尺項目失利，但仍有機會在200公尺項目與提特穆斯對決，甚至在800公尺及1500公尺項目奪得金牌。

雷德基在歷屆奧運裡共收穫6面個人金牌，是迄今奧運會史上獲得最多金牌的女子游泳運動員。

對於外界經常將她與提特穆斯競爭激烈，甚至傳出不和之說，雷德基表示對這些言論不屑一顧，強調「如果有的話，那就是友誼」，又說「我們非常尊重彼此，喜歡互相競爭，是因為它激發了我們每個人的最佳能力」。

在女子4X100自由泳接力項目，澳洲隊以3分28秒92破奧運紀錄奪金，美國隊以3分30秒20獲銀牌，中國隊以3分30秒30收穫銅牌。

被譽為世紀大戰的巴黎奧運女子400自由式對決，澳洲的提特穆斯成功衛冕登頂奪金。(...
被譽為世紀大戰的巴黎奧運女子400自由式對決，澳洲的提特穆斯成功衛冕登頂奪金。(路透)

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