我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

巴奧／字母哥轟34分孤掌難鳴 加拿大奪24年來男籃首勝

記者曾思儒／即時報導
「希臘怪物」安戴托昆波雖轟下34分，但希臘仍以79：86敗給加拿大。（新華社）
「希臘怪物」安戴托昆波雖轟下34分，但希臘仍以79：86敗給加拿大。（新華社）

生涯第一次的奧運行，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖轟下34分，讓希臘一度看到奪勝曙光，但金牌熱門之一的加拿大展現深厚戰力，仍以86：79搶下巴黎奧運分組賽第1勝，迎接24年來的寶貴奧運勝場。

加拿大今年陣容星光熠熠，在奧運A組首戰被看好能輕鬆出線，但27日最多16分領先被希臘一路緊追，比賽尾聲在安戴托昆波灌籃得手後更只剩下80：78領先，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）最後42.8秒躲過「希臘怪物」封阻投進的高難度進球，追加安全分後才驚險迎接2000年雪梨奧運後的再一場奧運男籃勝利。

安戴托昆波孤掌難撐，為加拿大攻下23分的巴瑞特（RJ Barrett）說：「這是為何你會用『團隊』這個字，籃球不是看一個人，是看全部人，團結一心，大家各司其職，對到安戴托昆波可不是容易的任務。」

攻下21分的亞歷山大也說，希臘是支優秀隊伍，本來就預期是場硬仗，且比賽本來就會有很多高潮起伏，「他們不會放棄，我們已經預設到了。」

加拿大教練費南德茲（Jordi Fernandez）表示，讓「希臘怪物」拿下34分，代表球隊戰術並沒奏效，但對手畢竟是全世界最好的球員之一，且重點是收下勝場，「我告訴球員，你們贏下奧運的第一場比賽，你們現在正在奧運舞台，沒有人能把這奪走。」

希臘相隔16年再度踏上奧運舞台，首戰雖失利，總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）仍說：「我們絕不會放棄，我們是世界最佳球之一，我們會奮戰到最後一刻，讓每個人感到驕傲。我們會晉級下一輪，因為我們值得。」

奧運男籃共12隊與會，預賽分成3組，加拿大和希臘位於A組，同組的還有澳洲和西班牙；單循環後分組前2直接出線，另取2支分組第3名晉級8強單淘汰賽。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 加拿大 澳洲

上一則

巴奧／開幕就搞烏龍 南韓喊北韓 五環旗顛倒掛

下一則

巴奧／中國奪首金 中2港1 三金報捷

延伸閱讀

巴奧／柔道角田夏實奪金 日本奧運史第500面獎牌

巴奧／柔道角田夏實奪金 日本奧運史第500面獎牌
公路自行車個人計時賽：澳洲、比利時各取一金

公路自行車個人計時賽：澳洲、比利時各取一金
巴奧／美男籃「衝奧」利多 杜蘭特回歸 熱身賽或出戰

巴奧／美男籃「衝奧」利多 杜蘭特回歸 熱身賽或出戰
槍手近距離攻擊川普 退役狙擊手懷疑「有內鬼幫忙」

槍手近距離攻擊川普 退役狙擊手懷疑「有內鬼幫忙」
奧運籃球／字母哥領軍退克羅埃西亞 希臘隔16年重返奧運

奧運籃球／字母哥領軍退克羅埃西亞 希臘隔16年重返奧運
奧運籃球／唐西奇、字母哥4強交鋒 隊友喊：想買票觀戰

奧運籃球／唐西奇、字母哥4強交鋒 隊友喊：想買票觀戰

熱門新聞

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

2024-07-27 13:39

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服