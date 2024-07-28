巴奧／誤判？重劍孫一文爆冷出局 申訴遭噓 淚稱「這就是比賽規則」

中國劍擊名將孫一文被日本對手絕殺，無緣衛冕。(取材自微博)

排名世界第四的中國名將孫一文，27日爆冷在巴黎奧運 女子重劍個人32強出局，以13：14加時輸給世界排名第43位的日本 選手吉村美穗，無緣16強，衛冕失敗。孫一文一度因不滿裁判判決指吉村美穗刺中她而向裁判申訴，遭現場觀眾狂噓，最後仍有風度的與吉村美穗握手，承認落敗。孫一文賽後說，自己遭到致命誤判，但這就是規定，自己也只能接受。

香港 01報導，孫一文是上屆東京奧運女子重劍個人金牌得主，本屆的衛冕之路首戰遇上日本吉村美穗，牌面上強弱懸殊，孫一文世界排名第4，是本屆3號種子，而吉村美穗世界排名43位，是30號種子。

不過，比賽打得勢均力敵，戰至第三局尾段，吉村美穗更一度領先，到最後孫一文追成13平手。在「決一劍」，裁判指吉村美穗刺中孫一文，以14：13淘汰對方。

孫一文不滿裁判判決，要求翻看比賽，從慢鏡頭回看，無法確定吉村美穗擊中孫一文。孫一文也多次搖手，認為對手沒有擊中自己。經過長時間討論，裁判還是認定吉村美穗得分，擾攘過後，孫一文主動與吉村美穗握手，承認落敗。

孫一文在賽後訪問表示，對手最後一劍並沒有刺中自己，不過即使看重播確認是誤判，也無法改變結果，「沒有辦法，這就是奧運會比賽的規則」、「我下來時美國教練衝過來抱著我說，你是對的，她沒有刺到你，他認為這一劍是無效的，這給了我一點安慰」。

儘管抱憾出局，孫一文作為一名32歲老將，依然值得肯定；31日凌晨，她還將與隊友一起挑戰女子重劍團體比賽。